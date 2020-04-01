«Дистанцию соблюдают»: алтайские рыбаки не стали подчиняться указу Томенко

Ролик опубликовали в группе «Инцидент Бийск». Речь идет об озере Уткуль.
«А что, они на воздухе, дистанцию в 1 метр друг от друга соблюдают, в магазинах не толпятся, в отличие от многих, приехали на личном транспорте, какие к ним-то претензии», — заступаются за рыбаков комментаторы.
Другие подписчики паблика все-таки не поддержали беспечное поведение людей и посоветовали всем лучше оставаться дома.
Соответствующий указ о самоизоляции 31 марта подписал Виктор Томенко.
Ранее altapress.ru писал, что полиция выявила в регионе уже около 400 нарушителей карантина, а в Рубцовске горожан по домам загоняют из громкоговорителя.