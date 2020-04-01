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Жизнь

«Дистанцию соблюдают»: алтайские рыбаки не стали подчиняться указу Томенко

Один из автомобилистов проезжал мимо излюбленного рыбаками озера. Вдоль дороги, несмотря на предписания не выходить из дома, припаркованы десятки машин. Рыбакам указ губернатора края о самоизоляции — не указ.

Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле
Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле
Анна Зайкова

Ролик опубликовали в группе «Инцидент Бийск». Речь идет об озере Уткуль.

«А что, они на воздухе, дистанцию в 1 метр друг от друга соблюдают, в магазинах не толпятся, в отличие от многих, приехали на личном транспорте, какие к ним-то претензии», — заступаются за рыбаков комментаторы.

Другие подписчики паблика все-таки не поддержали беспечное поведение людей и посоветовали всем лучше оставаться дома.

Соответствующий указ о самоизоляции 31 марта подписал Виктор Томенко.

Ранее altapress.ru писал, что полиция выявила в регионе уже около 400 нарушителей карантина, а в Рубцовске горожан по домам загоняют из громкоговорителя.

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