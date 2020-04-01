«Дистанцию соблюдают»: алтайские рыбаки не стали подчиняться указу Томенко

Ролик опубликовали в группе «Инцидент Бийск». Речь идет об озере Уткуль.

«А что, они на воздухе, дистанцию в 1 метр друг от друга соблюдают, в магазинах не толпятся, в отличие от многих, приехали на личном транспорте, какие к ним-то претензии», — заступаются за рыбаков комментаторы.