Диванный поджигатель на Алтае после ссоры с сожительницей спалил «любовное гнездышко»

В Алтайском крае мужчина после ссоры с возлюбленной поджег диван и ушел из дома, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 66-летняя жительница Новоалтайска.

«57-летний сожитель совершил поджог принадлежащего ей дома», — рассказали в ведомстве.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с женщиной поджег диван и ушел гулять.

В результате возгорания пострадал не только диван, но и другое имущество — ущерб составил 620 тыс. рублей.

Мужчину задержали. Возбудили дело по факту «умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога» — до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Кузбассе влюбленный мужчина решил напугать даму сердца и поджег дом, в котором она заперлась с другим.