Длинные выходные ждут россиян в июне

День России в 2022 году выпадает на воскресенье, следовательно, выходной переносится на понедельник, 13 июня.
Нерабочими будут 11, 12 и 13 июня.
Следующие длинные выходные будут только в ноябре (4 числа День народного единства).
Длинные выходные в честь дня России будут в июне.
День России в 2022 году выпадает на воскресенье, следовательно, выходной переносится на понедельник, 13 июня.
Нерабочими будут 11, 12 и 13 июня.
Следующие длинные выходные будут только в ноябре (4 числа День народного единства).
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