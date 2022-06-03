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Жизнь

Длинные выходные ждут россиян в июне

Длинные выходные в честь дня России будут в июне.

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День России в 2022 году выпадает на воскресенье, следовательно, выходной переносится на понедельник, 13 июня.

Нерабочими будут 11, 12 и 13 июня.

Следующие длинные выходные будут только в ноябре (4 числа День народного единства).

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