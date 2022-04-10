10 апреля
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Жизнь

Врач рассказал, как восстановить режим сна после беспробудных выходных

Сомнолог Павел Кудинов дал советы, как восстановить режим сна после выходных или праздников.

Сон.
Сон.
СС0.

Врач назвал причины, по которым сбивается режим — тревожный и депрессивные расстройства или социальный джетлаг.

Последняя причина проявляется осознанно, когда, например, человек решает подольше отдохнуть и попозже лечь спать в пятницу или выходные, хотя до этого придерживался нормированного графика.

При бессоннице из-за психических расстройств Кудинов советует обратиться напрямую психотерапевту.

Остальным же поможет дисциплина, пишет «Лента».

«Восстановление режима сна — это создание режима сна. Как минимум, нам нужно обязать себя просыпаться в одно и то же время. Это самый простой и действенный способ», — заключил он.

Специалист также посоветовал не настраивать режим сна таблетками, поскольку они могут вызвать привыкание.

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