Врач рассказал, как восстановить режим сна после беспробудных выходных

Сомнолог Павел Кудинов дал советы, как восстановить режим сна после выходных или праздников.

Врач назвал причины, по которым сбивается режим — тревожный и депрессивные расстройства или социальный джетлаг.

Последняя причина проявляется осознанно, когда, например, человек решает подольше отдохнуть и попозже лечь спать в пятницу или выходные, хотя до этого придерживался нормированного графика.

При бессоннице из-за психических расстройств Кудинов советует обратиться напрямую психотерапевту.

Остальным же поможет дисциплина, пишет «Лента».

«Восстановление режима сна — это создание режима сна. Как минимум, нам нужно обязать себя просыпаться в одно и то же время. Это самый простой и действенный способ», — заключил он.

Специалист также посоветовал не настраивать режим сна таблетками, поскольку они могут вызвать привыкание.