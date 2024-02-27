Для чего утаптывали снег на Кирилла Весноуказчика. Приметы и традиции 27 февраля

Традиции Кирилла Весноуказчика

В старину бытовала традиция утаптывания снега. Люди старались сохранить на полях снег, чтобы как можно большее его количество растаяло когда нужно и напитало землю водой. Для этого люди выходили в поля и утаптывали снег, чтобы он стал более плотным и не растаял раньше времени.

Женщины отправлялись к повитухам, которые в прошлом принимали у них роды, чтобы отблагодарить их подарками и угощениями. Согласно данному обычаю, праздник имел название Бабьи взбрыксы.

Благоприятный день для покупок — приобретения будут удачными и прослужат своим хозяевам долго.

Хороший день для дарения подарков или обмена подарками — к укреплению дружеских или семейных связей.

Цветение. Весна. СС0

Что нельзя делать 27 февраля

Посещать косметолога, зубного врача, а также салоны красоты и парикмахерские для стрижки, маникюра и так далее — плохая примета, к проблемам со здоровьем или потере красоты. Можно подрезать свою судьбу, повредить ауру.

Хлебом, который остался после семейного завтрака, обеда или ужина, кормить птиц — один из членов семьи в скором времени может уйти из семьи.

Затаптывать снег у крыльца своего дома — можно домой не вернуться.

Грустить, предаваться унынию, скорбным мыслям и воспоминаниям — весь год пройдет в грусти.

Цветение. Весна. СС0

Приметы Кирилла Весноуказчика

Хорошая, солнечная и теплая погода — в ближайшее время ударят морозы.

Тучи сошлись в одном месте — к ненастью.

Много снега на полях — к богатому урожаю хлебов.

Мороз — лето будет жарким и солнечным.

Птицы распелись и расщебетались – к потеплению в ближайшее время.

Тетерев быстро перелетает через поле — к снегопаду.

Восход яркий и чистый, но вскоре солнце закрывают облака — будет буран или сильный снегопад.

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