Для российских войск химзащиты разработают робота с беспилотниками

Новый комплекс предназначается для ведения радиационной, химической и биологической разведки на местности и ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения в военное время, пишет «РГ» со ссылкой на Минобороны РФ.
В мирных условиях его можно будет использовать для ликвидации последствий аварий на опасных для экологии объектах.
Комплекс обеспечат ведение разведки на удалении до 6 км, радиус действия беспилотника составит 25 км.
Работа по созданию МРК-РХБЗ ведется в рамках гособоронзаказа.