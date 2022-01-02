Для российских войск химзащиты разработают робота с беспилотниками

Для войск радиационной, химической и биологической защиты России разрабатывается мобильный многоцелевой робототехнический комплекс МРК-РХБЗ в составе двух наземных робототехнических средств и двух беспилотных летательных аппаратов на базе «Орлан-10» с комплектами сменного навесного оборудования.

Новый комплекс предназначается для ведения радиационной, химической и биологической разведки на местности и ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения в военное время, пишет «РГ» со ссылкой на Минобороны РФ.

В мирных условиях его можно будет использовать для ликвидации последствий аварий на опасных для экологии объектах.

Комплекс обеспечат ведение разведки на удалении до 6 км, радиус действия беспилотника составит 25 км.

Работа по созданию МРК-РХБЗ ведется в рамках гособоронзаказа.