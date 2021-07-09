Генерал сообщил, сколько «граждан женского пола» примут военные вузы

Более 2 тысяч девушек хотят поступить в военные вузы в 2021 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника главного управления кадров Минобороны генерал-полковника Виктора Горемыкина.

Горемыкин отметил, что по отдельным специальностям конкурс составит до 20 человек на место.

«В текущем году изъявили желание поступать более 2,1 тысячи человек, при этом будут зачислены на учебу около 180 граждан женского пола», — рассказал генерал.

Принимать девушек будут 9 вузов: Военная академия РХБЗ, Военный институт (военно-морской политехнический), калининградский филиал Военно-морской академии, Военная академия воздушно-космической обороны, Военная академия связи, Военный университет, Военная академия РВСН, Военно-медицинская академия и Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.

«Конкурс среди девушек традиционно высок. Наиболее востребованы Военно-медицинская академия — до 20 человек на одно учебное место, а также Военная академия связи — более 15 человек на место», — подчеркнул Горемыкин.

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