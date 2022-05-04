Дмитрий Нагиев рассказал, как найти вторую половинку

Искать в «местах легкодоступных» — неправильная стратегия, считает Нагиев.

«Не отчаивайтесь, ищите. И если вы достойны, то рядом с вами обязательно окажется родной человек, с которым будет хорошо не только засыпать, но и просыпаться», — призвал телеведущий.

Сам Нагиев признал, что его жизнь не является примерно абсолютного успеха в любви — тем не менее он знает причину, пишет Газета.Ru. Нагиев отметил — у него так и не сформировался четкий образ идеальной женщины, отчего в его личной жизни не все так гладко.

Ранее Нагиев раскрыл тайну своих юношеских отношений с Гузеевой.