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Жизнь

Дмитрий Нагиев рассказал, как найти вторую половинку

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал, как найти свою вторую половинку, пишет «Телепрограмма.pro».

Любовь. Желание.
Любовь. Желание.
Pixabay.com

Искать в «местах легкодоступных» — неправильная стратегия, считает Нагиев.

«Не отчаивайтесь, ищите. И если вы достойны, то рядом с вами обязательно окажется родной человек, с которым будет хорошо не только засыпать, но и просыпаться», — призвал телеведущий.

Сам Нагиев признал, что его жизнь не является примерно абсолютного успеха в любви — тем не менее он знает причину, пишет Газета.Ru. Нагиев отметил — у него так и не сформировался четкий образ идеальной женщины, отчего в его личной жизни не все так гладко.

Ранее Нагиев раскрыл тайну своих юношеских отношений с Гузеевой.

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