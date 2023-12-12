Днем — теплее. Ослабнут ли морозы на Алтае

Штормовое предупреждение все еще действует в Алтайском крае, однако морозы уже начинают идти на спад.

Так, днем в регионе будет уже -23...-28 градусов — уже выше, чем на прошлой неделе.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица.

Ветер северный 3-8 м/с, местами по западу порывы до 13 м/с.