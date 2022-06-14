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Жизнь

9 дней без горячей воды. В Барнауле начался третий этап опрессовки

14 июня в Барнауле начался третий этап гидравлических испытаний в контуре ТЭЦ-3. Горячей воды у части жителей краевой столицы не будет 9 дней — с 14 по 22 июня включительно.

Чайник, горячая вода.
Чайник, горячая вода.
CC0

Испытания начали в районе улиц Попова, Трактовой, Новосибирской. Горячей воды не будет и у части жителей Павловского тракта. Свой дом можно проверить по карте.

За это время специалисты СГК проверят трубы на прочность и плотность, и устранят возникшие повреждения.

Также 14 июня с 9:00 до 21:00 не будет горячей воды у части жителей Октябрьского района. Ремонтные работы проводятся в районе дома 21 по ул. Глушкова.

Список адресов

ул. Петра Сухова 56а
ул. Глушкова 38
ул. Глушкова 21
ул. Петра Сухова 68
ул. Германа Титова 25
ул. Глушкова 11
ул. Глушкова 32
ул. Петра Сухова 62
ул. Петра Сухова 70
ул. Петра Сухова 56б
ул. Эмилии Алексеевой 53
ул. 40 лет Октября 21а
ул. Петра Сухова 62а
ул. 40 лет Октября 19
ул. Эмилии Алексеевой 43
ул. Эмилии Алексеевой 45
ул. Эмилии Алексеевой 48
ул. Эмилии Алексеевой 51
ул. Эмилии Алексеевой 46
ул. Глушкова 40
ул. Глушкова 26
ул. Эмилии Алексеевой 52
ул. Глушкова 19
ул. Глушкова 34
ул. Петра Сухова 56
ул. Петра Сухова 58
ул. Эмилии Алексеевой 50
ул. Глушкова 36
ул. 40 лет Октября 25
ул. 40 лет Октября 13
ул. 40 лет Октября 19а
ул. Малахова 33
ул. 40 лет Октября 15
ул. 40 лет Октября 17
ул. 40 лет Октября 23
ул. 40 лет Октября 21
ул. Эмилии Алексеевой 56
ул. Петра Сухова 70б
ул. Глушкова 28а
ул. Глушкова 15
ул. Глушкова 11а
ул. Малахова 31
ул. Петра Сухова 70а
ул. Германа Титова 29
ул. Глушкова 24
ул. Глушкова 30
ул. Глушкова 28
ул. Малахова 29
ул. Глушкова 13
ул. Малахова 27

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