9 дней без горячей воды. В Барнауле начался третий этап опрессовки

14 июня в Барнауле начался третий этап гидравлических испытаний в контуре ТЭЦ-3. Горячей воды у части жителей краевой столицы не будет 9 дней — с 14 по 22 июня включительно.

Испытания начали в районе улиц Попова, Трактовой, Новосибирской. Горячей воды не будет и у части жителей Павловского тракта. Свой дом можно проверить по карте.

За это время специалисты СГК проверят трубы на прочность и плотность, и устранят возникшие повреждения.

Также 14 июня с 9:00 до 21:00 не будет горячей воды у части жителей Октябрьского района. Ремонтные работы проводятся в районе дома 21 по ул. Глушкова.