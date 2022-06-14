14 июня
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Жизнь

ДНР попросит помощи у России из-за новых обстрелов Донецка

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об обстрелах украинской армией спальных районов Донецка и предупредил, что руководство республики обратится за помощью к России. Об этом сообщает «Интерфакс».

На месте падения обломков ракеты ТРК "Точка-У" в Донецке.
На месте падения обломков ракеты ТРК "Точка-У" в Донецке.
Штаб территориальной обороны ДНР / t.me/TRO_DPR

Пушилин призвал руководство предприятий ДНР перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за усилившихся обстрелов, а гражданам оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу.

«Нами подавлено порядка 20 огневых точек противника, включая командный пункт в районе поселка Мемрик, однако у противника пока остается достаточное количество вооружений, чтобы продолжать наносить удары по населенным пунктам республики», — сказал Пушилин.

Используются запрещенные методы ведения войны, отметил он. Для противодействия противнику будут задействованы все необходимые, в том числе союзные силы, в том числе силы Российской Федерации, добавил Пушилин.

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