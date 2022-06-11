11 июня
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Жизнь

Потери украинских войск озвучили в офисе Зеленского

В офисе президента Украины впервые назвали общее количество потерь украинских войск, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ТСН.

Работа расчетов САУ «Мста-С». Армия РФ.
Работа расчетов САУ «Мста-С». Армия РФ.
Кадр видео Минобороны России

Количество потерь озвучил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. С его слов, «в начале конфликта погибало 100 человек в сутки в среднем», соответственно, украинская армия потеряла уже до 10 тыс. бойцов.

Советник также подверг критике западных союзников, которые, по его мнению, слишком медленно передают Украине вооружение.

Издание напоминает, что другой советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что ежедневные потери Украины — 100−200 бойцов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что потери составляют в день до 100 военнослужащих убитыми и до 500 ранеными.

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