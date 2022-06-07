7 июня
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Жизнь

Дюжину офицеров наказали за участие около 600 срочников в спецоперации

Прокурор Западного военного округа РФ Артур Егиев заявил, что 12 офицеров привлекли к ответственности за участие военнослужащих срочной службы в спецоперации, сообщает РИА «Новости».

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Егиев отметил во время выступление в Совфеде, что всех срочников уже вернули в Россию.

По его словам, «с самого начала специальной военной операции военная прокуратура Западного военного округа постоянно сопровождает войска».

«Были установлены факты участия в ней военнослужащих срочной службы. По всем нарушениям, которые мы выявили, были осуществлены реагирования. Согласно поднадзору прокуратуры ЗВО, потому что там несколько округов подключено, порядка 600», — сказал Егиев, говоря о количестве срочников.

Он также указал, что были подняты вопросы, «связанные с увольнением с военной службы тех должностных лиц, которые допустили эти нарушения». К ответственности привлекли «порядка 12 офицеров».

Напомним, Минобороны РФ в начале марта подтвердило попадание срочников в плен на Украине.

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