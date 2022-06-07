Дюжину офицеров наказали за участие около 600 срочников в спецоперации

Егиев отметил во время выступление в Совфеде, что всех срочников уже вернули в Россию.
По его словам, «с самого начала специальной военной операции военная прокуратура Западного военного округа постоянно сопровождает войска».
«Были установлены факты участия в ней военнослужащих срочной службы. По всем нарушениям, которые мы выявили, были осуществлены реагирования. Согласно поднадзору прокуратуры ЗВО, потому что там несколько округов подключено, порядка 600», — сказал Егиев, говоря о количестве срочников.
Он также указал, что были подняты вопросы, «связанные с увольнением с военной службы тех должностных лиц, которые допустили эти нарушения». К ответственности привлекли «порядка 12 офицеров».
Напомним, Минобороны РФ в начале марта подтвердило попадание срочников в плен на Украине.