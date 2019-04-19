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19 апреля 3°C

«До слез скучаю по маме и друзьям»: Мария Мотузная заявила, что думает о возвращении в Россию

Уроженка Барнаула Мария Мотузная, в отношении которой ранее возбуждали громкое дело об экстремизме, сообщила в своем Telegram-канале, что думает о возвращении из Литвы в Россию.

Мария Мотузная в Вильнюсе.
Мария Мотузная в Вильнюсе.
instagram.com/motuznaya_m

Мотузная пишет, что у нее есть работа, жилье, социум и в материальном плане все хорошо. Однако она сообщает, в эмиграции бывает душевно гораздо тяжелее, чем когда-либо. «Скажу честно — меня все чаще посещают мысли о том, чтобы вернуться в Россию», — отмечает девушка.

Она отметила, что хотя ее и исключили из списка экстремистов, но страх перед новыми возможными обвинениями не пропал.

С другой стороны, на момент моего отъезда еще не было принято закона ни о фейкньюс, ни об оскорблении власти, ни о суверенном интернете. Выходит, что еще хуже стало. Моя ситуация выглядит как между двух стульев.

Мотузная отмечает, что сейчас у нее вроде бы есть все, о чем мечтают многие — возможность жить в Европе, хорошая зарплата, права.

Но, к сожалению, этими строчками я не смогу передать глубину своей тоски и одиночества. Периодически ко мне приезжают друзья, знакомые пишут, что судя по инстасторис у меня все отлично. А я в это время пытаюсь себя заставить встать и прожить еще один день, потому что здесь все чужое, потому что я до слез скучаю по маме и друзьям, потому что я не смогла адаптироваться в Европе, потому что я люблю Россию, как оказалось.

При этом девушка пишет, что «совершенно не изменилась во взглядах и убеждениях, но поняла, что хочет придерживаться их там, а не издалека».

Напомним, Марию Мотузную обвиняли оскорблении чувств верующих и экстремизме. По первой статье дело прекратили из-за истечения срока давности, а по второй — из-за отсутствия состава преступления.

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