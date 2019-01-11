Следком рассказал, почему прекратили уголовное дело против Марии Мотузной

Такое решение приняли из-за изменений в законодательстве, отметили в ведомстве. Напомним, ранее Путин подписал закон о декриминализации экстремизма в интернете, совершенного впервые и не повлекшего негативных последствий. Теперь за это деяние можно получить только административное наказание, а уголовное дело могут возбудить только после рецидива в течение года.
Поскольку уголовное дело прекратили в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, Мотузная имеет право на реабилитацию. Ей обязаны возместить моральный и материальный вред, которые девушка получила в связи с преследованием и восстановить во всех утраченных ранее правах. Кроме того, прокурор обязан принести ей личное извинение от имени государства.
Судя по всему, по аналогичному основанию прекратили и дело барнаульца Андрея Шашерина, которого обвиняли в экстремизме из-за картинки с часами патриарха.
Дело 19-летнего Даниила Маркина, по которому проходили те же свидетельницы, что и в случае с Мотузной, до сих пор находится в суде. Следующее заседание назначено на 21 января. На нем, возможно, огласят результаты экспертизы, которую Маркин проходил в Новосибирске осенью.
Сам Даниил рассказал altapress.ru, что не видит в этом смысла, ведь преступление, в котором его обвиняют, перешло в разряд административных правонарушений. Парень все еще находится в списке экстремистов Росфинмониторинга. Исключат его оттуда, скорее всего, только после прекращения уголовного дела.
А вот что происходит с делом заринчанина Антона Ангела, пока неизвестно. Дозвониться до его адвоката Романа Ожмегова altapress.ru не удалось. Ранее он рассказывал, что следователь отозвал свое постановление о назначении психиатрической экспертизы Ангела в стационаре и «держит паузу».
Факт
По делу об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ), которое прекратили ранее в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности, Мария Мотузная права на реабилитацию не имеет.