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Жизнь
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Следком рассказал, почему прекратили уголовное дело против Марии Мотузной

Следователь прекратил уголовное дело против Марии Мотузной по ст. 282 УК РФ в связи с «отсутствием в деянии состава преступления». Это произошло еще 24 декабря 2018 года, сообщили altapress.ru в СУ СКР по Алтайскому краю.

Дело.
Дело.
arigus.tv

Такое решение приняли из-за изменений в законодательстве, отметили в ведомстве. Напомним, ранее Путин подписал закон о декриминализации экстремизма в интернете, совершенного впервые и не повлекшего негативных последствий. Теперь за это деяние можно получить только административное наказание, а уголовное дело могут возбудить только после рецидива в течение года.

Поскольку уголовное дело прекратили в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, Мотузная имеет право на реабилитацию. Ей обязаны возместить моральный и материальный вред, которые девушка получила в связи с преследованием и восстановить во всех утраченных ранее правах. Кроме того, прокурор обязан принести ей личное извинение от имени государства.

Судя по всему, по аналогичному основанию прекратили и дело барнаульца Андрея Шашерина, которого обвиняли в экстремизме из-за картинки с часами патриарха.

Дело 19-летнего Даниила Маркина, по которому проходили те же свидетельницы, что и в случае с Мотузной, до сих пор находится в суде. Следующее заседание назначено на 21 января. На нем, возможно, огласят результаты экспертизы, которую Маркин проходил в Новосибирске осенью.

Сам Даниил рассказал altapress.ru, что не видит в этом смысла, ведь преступление, в котором его обвиняют, перешло в разряд административных правонарушений. Парень все еще находится в списке экстремистов Росфинмониторинга. Исключат его оттуда, скорее всего, только после прекращения уголовного дела.

А вот что происходит с делом заринчанина Антона Ангела, пока неизвестно. Дозвониться до его адвоката Романа Ожмегова altapress.ru не удалось. Ранее он рассказывал, что следователь отозвал свое постановление о назначении психиатрической экспертизы Ангела в стационаре и «держит паузу».

Факт

По делу об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ), которое прекратили ранее в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности, Мария Мотузная права на реабилитацию не имеет.

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