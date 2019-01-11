Следком рассказал, почему прекратили уголовное дело против Марии Мотузной

Следователь прекратил уголовное дело против Марии Мотузной по ст. 282 УК РФ в связи с «отсутствием в деянии состава преступления». Это произошло еще 24 декабря 2018 года, сообщили altapress.ru в СУ СКР по Алтайскому краю.