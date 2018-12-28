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Политика
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Мотузное дело. Путин подписал законопроект о смягчении статьи об экстремизме

Перед Новым годом президент России подписал законопроект о частичном смягчении 228 статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Теперь эта статья частично декриминализирована. В ее новую редакцию внесено изменение, по которому уголовно наказуемыми признаются лишь те деяния, если они были совершены лицом после привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение одного года.

Напомним, Путин внес законопроект в Госдуму в октябре. Госдума приняла закон в третьем чтении 19 декабря. Совет федерации одобрил инициативу 21 декабря.

Идея о смягчении 282 статьи появилась после той волны недовольства, которая поднялась в сети, когда стало известно о деле жительницы Барнаула Марии Мотузной и еще нескольких наших земляков, обвиняемых за репосты в соцсетях. Сама Мотузная сбежала на Украину, откуда перебралась в Литву.

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