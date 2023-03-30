До звезд в глазах. Семь созвездий, которые можно рассматривать в небе над Барнаулом этой весной

Созвездие Ориона
Одно из самых заметных созвездий на небе: три планеты в ряд, а чуть выше знаменитая «подмышка великана» — красный сверхгигант Бетельгейзе. В Барнауле созвездие будет видно до середины апреля, потом оно начнет уходить за горизонт.
Большая медведица
Еще одно легко просматриваемое созвездие в городе. Одно из трех крупнейших созвездий на небе. Большую медведицу можно найти по «ковшу», который состоит из ярких звезд.
Влад Токарев,
сотрудник Барнаульского планетария:
Вечером, в конце марта, хорошо видно Меркурий в созвездии Овна на западной части горизонта. Планета «спрячется» за него после середины апреля.
Еще до этого времени в небе над Барнаулом можно заметить Марс в созвездии Близнецы и Венеру в Тельце. Также после середины апреля в городском небе не получится наблюдать созвездие Ориона. Одновременно с ним под горизонт будут уходить созвездия Тельца и Большого Пса.
Во второй половине апреля будет «звездный дождь» — Апрельские Лириды (из созвездия Лиры). Пик активности метеоритных частиц придется на 23 апреля.
Малая медведица
Ее можно найти, ориентируясь на Большую медведицу: мысленно провести от двух крайних звезд прямую линию, которая должна встретиться с Полярной звездой на «хвосте» Малой медведицы.
Близнецы
Созвездие Близнецов, как и Ориона, лучше высматривать над юго-западной частью горизонта до середины апреля.
Овен
Еще одно звездное животное неба — Овен. В этом созвездии три главных звезды: Хамаль, Шератан и Мезартим. В небе созвездие Овна похоже на неровную дугу.
Дева
Кто-то скажет, что особа перепутала осень с весной и затерялась в звездах, но в Барнаульском планетарии утверждают, что созвездие будет блистать ночью до конца марта с яркой звездой Спика в южной стороне горизонта.
Волопас
«Звездный парашют» с ярчайшей звездой Арктур тоже до конца марта будет привлекать внимание наблюдателя в юго-западной стороне высоко над линией горизонта.
- Чтобы ориентироваться в небе, нужно как минимум знать расположение сторон света. Дополнительным ориентиром может стать компас или Солнце, которое встает на Востоке и садится на Западе.
- Звездное небо плохо просматривается из-за городского света, но если посмотреть на него с малоосвещенной улицы, то получится увидеть более тусклые звезды.
Какие еще созвездия будут видны в небе?
По словам эксперта, преимущественно до полуночи в небе будут видны и другие созвездия, просто не все из них будут просматриваться в городе.
- Восток: Дева, Волопас, Геркулес;
- Юг: Лев, Гидра, Сектант, Рак;
- Ближе к западной части: Единорог, Малый пес, Близнецы, Возничий;
- Северная часть неба: Большая медведица, Малая медведица, Персей, Кассиопея, Цефей, Дракон, Жираф, Лира.