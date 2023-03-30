30 марта
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Жизнь

До звезд в глазах. Семь созвездий, которые можно рассматривать в небе над Барнаулом этой весной

Altapress.ru узнал, какие созвездия можно увидеть в небе на Алтайским краем: это не только Орион и Большая медведица, но и Близнецы, Волопас и не только.

Космос. Звездное небо.
Космос. Звездное небо.
СС0

Созвездие Ориона

Одно из самых заметных созвездий на небе: три планеты в ряд, а чуть выше знаменитая «подмышка великана» — красный сверхгигант Бетельгейзе. В Барнауле созвездие будет видно до середины апреля, потом оно начнет уходить за горизонт.

Созвездие Ориона.
Созвездие Ориона.
ru.wikipedia.org

Большая медведица

Еще одно легко просматриваемое созвездие в городе. Одно из трех крупнейших созвездий на небе. Большую медведицу можно найти по «ковшу», который состоит из ярких звезд.

Созвездие Большой медведицы.
Созвездие Большой медведицы.
unsplash.com

Влад Токарев,
сотрудник Барнаульского планетария:

Вечером, в конце марта, хорошо видно Меркурий в созвездии Овна на западной части горизонта. Планета «спрячется» за него после середины апреля.

Еще до этого времени в небе над Барнаулом можно заметить Марс в созвездии Близнецы и Венеру в Тельце. Также после середины апреля в городском небе не получится наблюдать созвездие Ориона. Одновременно с ним под горизонт будут уходить созвездия Тельца и Большого Пса.

Во второй половине апреля будет «звездный дождь» — Апрельские Лириды (из созвездия Лиры). Пик активности метеоритных частиц придется на 23 апреля.

Малая медведица

Ее можно найти, ориентируясь на Большую медведицу: мысленно провести от двух крайних звезд прямую линию, которая должна встретиться с Полярной звездой на «хвосте» Малой медведицы.

Созвездие Малой медведицы.
Созвездие Малой медведицы.
unsplash.com

Близнецы

Созвездие Близнецов, как и Ориона, лучше высматривать над юго-западной частью горизонта до середины апреля.

Созвездие Близнецов.
Созвездие Близнецов.
ru.wikipedia.org

Овен

Еще одно звездное животное неба — Овен. В этом созвездии три главных звезды: Хамаль, Шератан и Мезартим. В небе созвездие Овна похоже на неровную дугу.

Созвездие Овна.
Созвездие Овна.
ru.wikipedia.org

Дева

Кто-то скажет, что особа перепутала осень с весной и затерялась в звездах, но в Барнаульском планетарии утверждают, что созвездие будет блистать ночью до конца марта с яркой звездой Спика в южной стороне горизонта.

Созвездие Девы.
Созвездие Девы.
ru.wikipedia.org

Волопас

«Звездный парашют» с ярчайшей звездой Арктур тоже до конца марта будет привлекать внимание наблюдателя в юго-западной стороне высоко над линией горизонта.

Созвездие Волопаса.
Созвездие Волопаса.
ru.wikipedia.org
  1. Чтобы ориентироваться в небе, нужно как минимум знать расположение сторон света. Дополнительным ориентиром может стать компас или Солнце, которое встает на Востоке и садится на Западе.
  2. Звездное небо плохо просматривается из-за городского света, но если посмотреть на него с малоосвещенной улицы, то получится увидеть более тусклые звезды.

Какие еще созвездия будут видны в небе?

По словам эксперта, преимущественно до полуночи в небе будут видны и другие созвездия, просто не все из них будут просматриваться в городе.

Звездное небо. Знаки зодиака.
Звездное небо. Знаки зодиака.
Источник: пресс-служба Tele2
  • Восток: Дева, Волопас, Геркулес;
  • Юг: Лев, Гидра, Сектант, Рак;
  • Ближе к западной части: Единорог, Малый пес, Близнецы, Возничий;
  • Северная часть неба: Большая медведица, Малая медведица, Персей, Кассиопея, Цефей, Дракон, Жираф, Лира.
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