До звезд в глазах. Семь созвездий, которые можно рассматривать в небе над Барнаулом этой весной

Altapress.ru узнал, какие созвездия можно увидеть в небе на Алтайским краем: это не только Орион и Большая медведица, но и Близнецы, Волопас и не только.

Созвездие Ориона

Одно из самых заметных созвездий на небе: три планеты в ряд, а чуть выше знаменитая «подмышка великана» — красный сверхгигант Бетельгейзе. В Барнауле созвездие будет видно до середины апреля, потом оно начнет уходить за горизонт.

Созвездие Ориона. ru.wikipedia.org

Большая медведица

Еще одно легко просматриваемое созвездие в городе. Одно из трех крупнейших созвездий на небе. Большую медведицу можно найти по «ковшу», который состоит из ярких звезд.

Созвездие Большой медведицы. unsplash.com

Влад Токарев,

сотрудник Барнаульского планетария:

Вечером, в конце марта, хорошо видно Меркурий в созвездии Овна на западной части горизонта. Планета «спрячется» за него после середины апреля. Еще до этого времени в небе над Барнаулом можно заметить Марс в созвездии Близнецы и Венеру в Тельце. Также после середины апреля в городском небе не получится наблюдать созвездие Ориона. Одновременно с ним под горизонт будут уходить созвездия Тельца и Большого Пса. Во второй половине апреля будет «звездный дождь» — Апрельские Лириды (из созвездия Лиры). Пик активности метеоритных частиц придется на 23 апреля.

Малая медведица

Ее можно найти, ориентируясь на Большую медведицу: мысленно провести от двух крайних звезд прямую линию, которая должна встретиться с Полярной звездой на «хвосте» Малой медведицы.

Созвездие Малой медведицы. unsplash.com

Близнецы

Созвездие Близнецов, как и Ориона, лучше высматривать над юго-западной частью горизонта до середины апреля.

Созвездие Близнецов. ru.wikipedia.org

Овен

Еще одно звездное животное неба — Овен. В этом созвездии три главных звезды: Хамаль, Шератан и Мезартим. В небе созвездие Овна похоже на неровную дугу.

Созвездие Овна. ru.wikipedia.org

Дева

Кто-то скажет, что особа перепутала осень с весной и затерялась в звездах, но в Барнаульском планетарии утверждают, что созвездие будет блистать ночью до конца марта с яркой звездой Спика в южной стороне горизонта.

Созвездие Девы. ru.wikipedia.org

Волопас

«Звездный парашют» с ярчайшей звездой Арктур тоже до конца марта будет привлекать внимание наблюдателя в юго-западной стороне высоко над линией горизонта.

Созвездие Волопаса. ru.wikipedia.org

Чтобы ориентироваться в небе , нужно как минимум знать расположение сторон света. Дополнительным ориентиром может стать компас или Солнце , которое встает на Востоке и садится на Западе. Звездное небо плохо просматривается из-за городского света , но если посмотреть на него с малоосвещенной улицы , то получится увидеть более тусклые звезды.

Какие еще созвездия будут видны в небе?

По словам эксперта, преимущественно до полуночи в небе будут видны и другие созвездия, просто не все из них будут просматриваться в городе.

Звездное небо. Знаки зодиака. Источник: пресс-служба Tele2