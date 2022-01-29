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Жизнь

«Добро пожаловать в семью»: президент США завел в Белом доме кошку

Президент США Джо Байден завел в Белом доме кошку. Об этом он написал в Twitter.

Белый дом, США.
Белый дом, США.
CC0

Питомицу назвали Уиллоу.

«Добро пожаловать в семью Байден, Уиллоу!», — написал глава Белого дома.

Новым питомцем президентской семьи стала кошка с фермы в Западной Пенсильвании.

В 2020 году она «произвела большое впечатление» на супругу Байдена Джилл тем, что в ходе предвыборной поездки «вскочила на сцену», тем самым прервав выступление будущей первой леди, пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Кличку Уиллоу получила в честь Уиллоу-Гров, где росла Джилл Байден.

Уиллоу станет первой за долгие годы кошкой, обитающей в Белом доме. До этого там жила умершая в 2009 году черная кошка по кличке Индия, которая принадлежала Джорджу Бушу-младшему.

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