«Добро пожаловать в семью»: президент США завел в Белом доме кошку

Президент США Джо Байден завел в Белом доме кошку. Об этом он написал в Twitter .

Питомицу назвали Уиллоу.

«Добро пожаловать в семью Байден, Уиллоу!», — написал глава Белого дома.

Welcome to the Biden family, Willow! pic.twitter.com/MXLmjhNxBr — President Biden (@POTUS) January 28, 2022

Новым питомцем президентской семьи стала кошка с фермы в Западной Пенсильвании.

В 2020 году она «произвела большое впечатление» на супругу Байдена Джилл тем, что в ходе предвыборной поездки «вскочила на сцену», тем самым прервав выступление будущей первой леди, пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Кличку Уиллоу получила в честь Уиллоу-Гров, где росла Джилл Байден.

Уиллоу станет первой за долгие годы кошкой, обитающей в Белом доме. До этого там жила умершая в 2009 году черная кошка по кличке Индия, которая принадлежала Джорджу Бушу-младшему.