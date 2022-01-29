«Добро пожаловать в семью»: президент США завел в Белом доме кошку

Питомицу назвали Уиллоу.
«Добро пожаловать в семью Байден, Уиллоу!», — написал глава Белого дома.
Welcome to the Biden family, Willow! pic.twitter.com/MXLmjhNxBr— President Biden (@POTUS) January 28, 2022
Новым питомцем президентской семьи стала кошка с фермы в Западной Пенсильвании.
В 2020 году она «произвела большое впечатление» на супругу Байдена Джилл тем, что в ходе предвыборной поездки «вскочила на сцену», тем самым прервав выступление будущей первой леди, пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.
Кличку Уиллоу получила в честь Уиллоу-Гров, где росла Джилл Байден.
Уиллоу станет первой за долгие годы кошкой, обитающей в Белом доме. До этого там жила умершая в 2009 году черная кошка по кличке Индия, которая принадлежала Джорджу Бушу-младшему.