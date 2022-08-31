Документы и преимущества. Что изменится в законодательстве с 1 сентября

С 1 сентября в России вступают в силу новые законы и поправки, которые, по мнению их авторов, упростят жизнь граждан и взаимоотношения их с государством и друг с другом. Рассказываем о самых главных.

Для учителей

С 1 сентября российских педагогов освободят от заполнения некоторых несущественных, как почитали законотворцы, документов. Минпросвещения России выпустило четкий список «бумаг», которые должна предоставлять школа. Все остальные, которые раньше необходимо было заполнять, теперь можно не делать.

Зачем. Таким образом, власти хотят снять бюрократическую нагрузку с учителей, чтобы у них было больше времени на непосредственную работу с учениками.

Для учеников

Школьники страны начнут изучать историю уже с 1 класса. А старшеклассники будут изучать дополнительный курс «Россия — моя история».

Начнут действовать новые федеральные государственные образовательные стандарты. Акцент сделают на практическое применение знаний. Дети с начальных классов начнут осваивать уроки финансовой грамотности, также по желанию родителей ребенок сможет изучать второй иностранный язык.

При изучении некоторых предметов будут преподаваться базовый и углубленный уровни: например, в новых стандартах изменили предметные результаты по технологии, математике и информатике.

Самые короткие каникулы в школах будут длиться не менее семи дней. Об этом сказано в новой редакции СанПиН.

Зачем. Так Минпросвещения планирует сделать подготовку школьников более качественной, приближенной к жизненным реалиям и патриотичной.

Программа «Учитель для России» vk.com/choosetoteachrussia

Для пользователей приложений

Разработан российский магазин приложений. Он в обязательном порядке будет устанавливаться на отдельные виды технически сложных товаров, в том числе и на смартфоны. Ранее некоторые иностранные платформы ограничили для российских пользователей доступ к ряду приложений. Теперь они будут в открытом доступе в российской версии.

Зачем. Сделано это для того, чтобы дать возможность российским пользователям скачивать необходимые приложения в одном месте.

Для рекламщиков

Вся реклама в интернете будет соответствующе маркироваться. На таргетированной, контекстной или медийной продукции появится пометка «реклама». Это все типы баннеров, текстовый или текстово-графический блоки, все типы видеороликов, аудиозаписи, аудио- и видеотрансляции в прямом эфире, рассылки не по своей базе и ссылки в SEO-статьях.

Кроме этого, все участники рынка обязаны будут передавать данные в единую систему учета сведений о рекламных компаниях, в том числе и параметры аудитории, на которую она рассчитана.

Зачем. Отстоять авторские права станет гораздо проще. Введение единого реестра упростит подтверждение авторства и предотвращение неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности.

Интернет-магазин. СС0

Для скрывающих данные

Гражданам не смогут отказать в услугах, если они не хотят делиться персональными данными, когда по закону это не обязательно. Если предприятие или организация все же откажет в обслуживании, то юридическое лицо получит штраф в размере 50 тыс. рублей.

Сейчас при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения — даже в тех случаях, когда предоставление такой информации не обязательно. Прежде всего это касается онлайн-магазинов.

Зачем. Так государство хочет защитить персональные данные людей от утечек.

Для кадровиков

Работодатели, работники и соискатели смогут оформлять, подписывать электронной подписью и отправлять электронные кадровые документы через «Госуслуги».

Решение о введении в организации электронного документооборота должен принимать работодатель. Он также определяет перечень таких документов и категории работников, которые смогут перейти на новый формат.

Зачем. Это нововведение должно существенно упростить документооборот и сократить сроки обмена документами.

Собеседование. Работа. СС0

Для банков и вкладчиков

Банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить физическим лицам возможность открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации. Это можно будет сделать в мобильном приложении и на сайте.

Зачем. Так планируется упростить покупку банковских продуктов.

Для застройщиков и инженеров

С 1 сентября установлены требования к заявлению застройщика о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. В частности, в нем указываются сведения об уплате государственной пошлины, согласие на осуществление государственной регистрации права собственности и адрес электронной почты.

Специалисты же в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и в сфере строительства будут обязаны проходить независимую оценку квалификации на соответствие профессиональному стандарту.

Зачем. Это необходимо, чтобы лучше контролировать госрегистрацию, а также повысить квалификацию важных специалистов.

Кран на стройке. Михаил Хаустов

Для будущих автомобилистов

Обновлены примерные программы обучения в автошколах. Например, при обучении на категорию B увеличено количество часов, отпущенных на практическую подготовку на улице (18 часов будет отведено на «площадку» и 38 часов — на «город» вместо 24 и 32 соответственно).

Также появятся новые программы переподготовки, которые, например, позволят водителям, у которых есть права на мотоцикл, получить допуск к управлению автомобилем по сокращенной программе.

Зачем. Это позволит более качественно подготавливать водителей и расширяет их возможности.

Для инвалидов

Дети с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся в школах и колледжах, но не живут в них, получат право на бесплатное двухразовое питание. А инвалиды I, II и III группы смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.

Зачем. Нововведение предоставит новые льготы инвалидам, расширит возможности их социализации.

Инвалид. unsplash.com

Для собственников квартир

Отныне доля в квартире не может быть меньше 6 кв. м на каждого собственника. Кроме этого, суд сможет изменить соотношение долей супругов-собственников в их общем имуществе, если один из них совершал сделки по продаже на невыгодных условиях и без согласия другого.

Однако нововведение не будет распространяться на случаи, когда доля выделяется по закону (при наследовании, приватизации, выделении долей при покупке жилья на средства материнского капитала и т. д.).

Зачем. Сделано это для того, чтобы защитить граждан от «черных риелторов» и мошенников.

Решение о выборе управляющей компании общим собранием собственников многоквартирного дома будет приниматься более чем 50% от общего числа голосов собственников помещений.

Раньше такое решение могло быть принято лишь четвертью голосов всех собственников помещений (25% + 1 голос).

Зачем. Закон исключит потенциальные конфликтные ситуации и затруднит фальсификации.

Ключи от квартиры. CC0

Для потребителей

Если в условиях договора есть пункты, которые ущемляют права потребителей, то они не имеют юридической ценности и не применяются судами. Например, если магазин заявляет, что у продавца есть право в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств или изменить условия соглашения — это незаконно.

Также это касается условий, где потребителя обязывают приобретать дополнительные услуги или товары вместе с основными.

Зачем. Это позволит избежать конфликтных ситуаций и даст преимущества потребителю.

Для тем , кому нужна трансплантация

В России появится единый реестр доноров костного мозга. А добровольцы, которые дадут свое согласие на трансплантацию, получат право на медицинское обследование, лечение и реабилитацию.

Зачем. Раньше клиникам приходилось искать доноров по различным регистрам, на что уходило очень много времени, так необходимого пациентам. Теперь этот процесс заметно ускорится.

В больнице. Анна Зайкова

Для туроператоров

Туроператоров обязали передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, в единую информационную систему электронных путевок.

Туристы смогут получать сведения из этой системы, в том числе в целях защиты своих прав.

Зачем. Это обеспечит прозрачность деятельности профессиональных участников рынка и повышение эффективности государственного надзора за деятельностью туроператоров.