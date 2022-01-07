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Жизнь

Домашние сладости. ТОП-3 рождественских угощения, которые удивят гостей

Завтра, 7 января, православные отметят Рождество. К празднику altapress.ru подобрал рецепты сладостей с по-настоящему божественным вкусом.

Чай. Зима. Рождество
Чай. Зима. Рождество
СС0
1
Шоколадное печенье

Ингредиенты

  • Масло сливочное — 25 г;
  • Шоколад молочный — 100 г;
  • Мука — 200 г;
  • Какао — 10 г;
  • Яйцо — 2 штуки;
  • Разрыхлитель — 1,5 г;
  • Соль — 0,5 чайной ложки;
  • Сахар коричневый — 100 г.
Шоколад
Шоколад
ССО

Приготовление

Смешайте муку, какао, разрыхлитель и соль. Отдельно в пышную массу взбейте яйца с сахаром и затем соедините их с сухими продуктами. По желанию сюда же можно добавить растопленный или мелко нарубленный шоколад.
Миксером замесите однородное тесто и раскатайте его в пласт толщиной 0,5 сантиметра. С помощью металлических формочек вырежьте печенье и запекайте его в духовке при 160 градусах 10−15 минут.
Готовое угощение можно украсить кондитерской посыпкой, глазурью или шоколадом.

2
Имбирное печенье

Ингредиенты

  • Мука — 300 г;
  • Разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • Масло сливочное — 100 г;
  • Яйцо — 1 штука;
  • Сахар — 200 г;
  • Имбирь — 2 чайных ложки;
  • Корица — 1 чайная ложка;
  • Мед — 2−3 чайных ложки;
  • Соль — щепотка.
Рождество и Новый год.
Рождество и Новый год.
СС0

Приготовление

К взбитому с сахаром и медом яйцу добавьте мягкое масло. Повторно взбейте массу, а дальше вмешайте в нее муку, корицу и имбирь. Замесите тесто в шар, оберните его пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.
Затем металлическими формочками вырежьте из теста печенье и выпекайте его в духовке при 180 градусах 10−15 минут. Приятного аппетита!

3
Ванильный кекс

Ингредиенты

  • Мука — 400 г;
  • Яйцо — 6 штук;
  • Сахар — 300 г;
  • Молоко — 6 столовых ложек;
  • Разрыхлитель — 3 чайных ложки;
  • Ванильный сахар — 3 пакетика;
  • Сахарная пудра — для посыпки.
Еда. Продукты. Выпечка.
Еда. Продукты. Выпечка.
СС0

Приготовление

В маргарин, взбитый с сахаром, порциями вмешайте яйца. Одновременно по чайной ложке подсыпайте в массу муку.
Когда добавлено нужное количество яиц, всыпьте в тесто оставшуюся муку с разрыхлителем и ванильный сахар, а также влейте молоко.
Тесто переложите в силиконовую форму, смазанную маслом, и выпекайте кекс при 190 градусах 20 минут. Готово!

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