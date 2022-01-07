Домашние сладости. ТОП-3 рождественских угощения, которые удивят гостей

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Шоколадное печенье

Ингредиенты

Масло сливочное — 25 г;

Шоколад молочный — 100 г;

Мука — 200 г;

Какао — 10 г;

Яйцо — 2 штуки;

Разрыхлитель — 1,5 г;

Соль — 0,5 чайной ложки;

Сахар коричневый — 100 г.

Шоколад ССО

Приготовление

Смешайте муку, какао, разрыхлитель и соль. Отдельно в пышную массу взбейте яйца с сахаром и затем соедините их с сухими продуктами. По желанию сюда же можно добавить растопленный или мелко нарубленный шоколад.

Миксером замесите однородное тесто и раскатайте его в пласт толщиной 0,5 сантиметра. С помощью металлических формочек вырежьте печенье и запекайте его в духовке при 160 градусах 10−15 минут.

Готовое угощение можно украсить кондитерской посыпкой, глазурью или шоколадом.