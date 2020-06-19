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Жизнь

Домогаров из-за Ефремова «перестал уважать зрителей» и отказался выходить на сцену

Александр Домогаров выступил в защиту Михаила Ефремова, пишет lenta.ru. В своем Instagram российский актер заявил, что «катастрофа, которая произошла с Мишей — лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества «людей"".

Александр Домогаров.
Александр Домогаров.
wikipedia.org

Александр Домогаров заявил, что теперь у него нет никакого желания выходить на сцену к зрителям, к которым он никогда не будет теперь чувствовать уважения.

Я, богема и артист, который вам и вашим чувствам отдавал силы, жизнь — я никогда не буду к вам зрители теперь чувствовать уважения, — написал актер.

Также Александр Домогаров обратился к критикам Ефремова: «Будто бы вы не пили, не бросали жен, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, не продавались за гроши и не подставляли своих товарищей ради своей выгоды».

8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Позднее в его организме также обнаружили следи наркотиков.

ДТП с Ефремовым

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня в Москве. Машина, за рулем которой находился актер, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что Ефремов был за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Его поместили под домашний арест.

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