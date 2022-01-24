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Жизнь

Дорогу от Бийска до Шерегеша обновят за 41 млн рублей

2 км автодороги «Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области» обновят к декабрю 2022 года, сообщает «Интерфакс». Соответствующий контракт заключил Алтайавтодор.

Ремонт дороги. Дорожный знак.
Ремонт дороги. Дорожный знак.
altapress.ru

Цена контракта составляет 41,2 млн рублей. Планируется ремонт участка с 75+358 км по 77+358 км трассы в Целинном районе.

Подрядчик приступит к ремонту с 1 апреля 2022 года, а завершит работы не позднее 24 ноября.

На это из краевой казны выделили 41,2 млн рублей.

Отмечается, что направление востребовано у туристов, которые едут в Шерегеш, а также автодорога является транспортной артерией, по которой переправляются важные для обоих регионов грузы, в частности, зерно и уголь.

Ранее сообщалось, что на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в районе бывшего кафе «Арарат» в Барнауле построят трехуровневую транспортную развязку.

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