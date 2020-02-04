В Алтайском крае расчистили проезд ко всем заметенным селам

Ограничение движения все еще действует на региональной дороге К-09 «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан» (от села Курья до Змеиногорска).
По данным МЧС, пробита дорога в одну колею. Открыть этот участок планируют 4 февраля.
В период затяжных снегопадов отрезанным от мира оказались села Локтевского, Третьяковского и Змеиногорского районов. Ситуацию держали на контроле: отправляли колонны с продуктами, водой и товарами первой необходимости.
На помощь в расчистке дорог выезжала военная техника.