В Алтайском крае расчистили проезд ко всем заметенным селам

Ко всем населенным пунктам Алтайского края восстановили проезд, но одна дорога для автомобилистов пока остается закрытой, сообщили в пресс-центре краевого правительства.

Спасатели на Алтае борются с последствиями снежной стихии.

Ограничение движения все еще действует на региональной дороге К-09 «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан» (от села Курья до Змеиногорска).

По данным МЧС, пробита дорога в одну колею. Открыть этот участок планируют 4 февраля.

В период затяжных снегопадов отрезанным от мира оказались села Локтевского, Третьяковского и Змеиногорского районов. Ситуацию держали на контроле: отправляли колонны с продуктами, водой и товарами первой необходимости.

На помощь в расчистке дорог выезжала военная техника.