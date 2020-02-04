Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 февраля -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае расчистили проезд ко всем заметенным селам

Ко всем населенным пунктам Алтайского края восстановили проезд, но одна дорога для автомобилистов пока остается закрытой, сообщили в пресс-центре краевого правительства.

Спасатели на Алтае борются с последствиями снежной стихии.
Спасатели на Алтае борются с последствиями снежной стихии.
22.mchs.gov.ru.

Ограничение движения все еще действует на региональной дороге К-09 «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан» (от села Курья до Змеиногорска).

По данным МЧС, пробита дорога в одну колею. Открыть этот участок планируют 4 февраля.

В период затяжных снегопадов отрезанным от мира оказались села Локтевского, Третьяковского и Змеиногорского районов. Ситуацию держали на контроле: отправляли колонны с продуктами, водой и товарами первой необходимости.

На помощь в расчистке дорог выезжала военная техника.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость