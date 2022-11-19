19 ноября
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Жизнь

Дорожники жалуются на парковщиков, которые мешают чистить снег в Барнауле

В Барнауле дорожные службы перешли в круглосуточный режим работы, сообщает пресс-центр горадминистрации.

Динозавры на уборке снега.
Динозавры на уборке снега.
страница Станислава Семенцева в vk.com.

Улицы Барнаула чистят от снега около сотни специальных машин. Однако припаркованные автомобили мешают процессу.

По словам дорожников, несмотря на установленные знаки, ограничивающие стоянку в ночное время, водители игнорируют запрет, поэтому часть работы техника выполнить попросту не может.

В связи с этим в городе решили установить дополнительные знаки, ограничивающие парковку в городе. Кроме того, они усилят взаимодействие с ГИБДД для предотвращения таких правонарушений.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
barnaul.org

Также в городе доработают интерактивную карту, где в режиме онлайн будет отображаться работа дорожной техники. Например, будет видно, техника какой именно организации работает на линии.

Всего очисткой снега этой зимой будут заниматься 307 единиц снегоуборочной техники.

С начала зимы с улиц Барнаула вывезли 6 тыс. тонн снега (8267 куб. м), использовали 6 тыс. тонн песчано-соляной смеси, 4,7 тонн противогололедного материала «Бионорд».

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