3 мая
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Жизнь

Дождь, мокрый снег и туман: северный ветер задержался на Алтае

Накануне жители Барнаула ощутили все прелести залетной зимы — падал снег, потом обрушился град, все вперемежку с дождем и небольшими прояснениями.

Снегопад 2 мая.
Снегопад 2 мая.
altapress.ru

Пожалуй, только ленивый не задался вопросом — когда станет тепло.

Уже днем в Алтайском крае будет до плюс 13 градусов тепла. Однако порывистый северный ветер не даст понежиться в лучах солнца. Опять будет дождь, мокрый снег. Утром — туман.

В Барнауле днем температура воздуха дойдет до отметки в 11 градусов тепла.

А 4 мая температура поднимется еще на несколько градусов — до +13…+18 градусов. В Барнауле ожидается +14…+16 градусов тепла.

Какая погода будет на праздничные выходные?

На этот раз праздничные выходные будут теплыми. Согласно данным «Яндекс.Погода», с 6 по 9 мая температура будет держаться на отметке +24…+26.

Самым теплым днем будет 8 мая — до +27 градусов. 9 мая температура составит +26 градусов. Ожидается облачность с прояснениями.

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