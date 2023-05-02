Мощный снегопад, а за ним и град обрушились на Барнаул 2 мая

Тепло начнет постепенно возвращаться в Алтайский край с 3 мая. Ночью погода еще будет минусовой, а вот днем потеплеет до +13 градусов.

А пока горожанам приходится довольствоваться северным ветром и в который раз за месяц наблюдать возвращение зимы.

«Глобальное потепление», — иронизируют очевидцы.

А спустя 20 минут на Барнаул обрушился град.

Град в Барнауле 2 мая. altapress.ru Град в Барнауле 2 мая. altapress.ru Град в Барнауле 2 мая. altapress.ru Град в Барнауле 2 мая. altapress.ru

Ранее в конце апреля Алтай накрыло снежной непогодой. В заповеднике поделились не весенними кадрами, а очевидцы засняли цветущий во льду маральник.

А перед этим в середине апреля аномальный снегопад засыпал Алтайский край и не прекращался четыре дня подряд.