Мощный снегопад, а за ним и град обрушились на Барнаул 2 мая

Тепло начнет постепенно возвращаться в Алтайский край с 3 мая. Ночью погода еще будет минусовой, а вот днем потеплеет до +13 градусов.
А пока горожанам приходится довольствоваться северным ветром и в который раз за месяц наблюдать возвращение зимы.
«Глобальное потепление», — иронизируют очевидцы.
А спустя 20 минут на Барнаул обрушился град.
Ранее в конце апреля Алтай накрыло снежной непогодой. В заповеднике поделились не весенними кадрами, а очевидцы засняли цветущий во льду маральник.
А перед этим в середине апреля аномальный снегопад засыпал Алтайский край и не прекращался четыре дня подряд.