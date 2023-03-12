Дождь, снег, гололедица. О погоде 12 марта в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае будет небольшое потепление — до −1…+4 градусов. Ожидаются умеренные, местами сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.
Днем температура почти не изменится — −1…+4 градусов. Хотя в предгорьях местами возможно потепление до +9. Снегопад и дождь не прекратятся. Вероятны гололедные явления и сильная гололедица на дорогах.
Ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле температура ночью составит −1…+1 градус тепла. Днем же столбики термометров покажут −1…+3 градуса.
Синоптики обещают небольшой снегопад и дождь. Стоит приготовиться к гололедным явлениям и сильной гололедице на дорогах.
Ветер северо-западный, 7−12 м/с.