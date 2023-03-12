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Жизнь

Дождь, снег, гололедица. О погоде 12 марта в Алтайском крае

Мокрый снег и дождь решили задержаться в Алтайском крае на подольше. Синоптики алтайского гидрометцентра рассказали о погоде 12 марта.

Мокрый снег.
Мокрый снег.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае будет небольшое потепление — до −1…+4 градусов. Ожидаются умеренные, местами сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Днем температура почти не изменится — −1…+4 градусов. Хотя в предгорьях местами возможно потепление до +9. Снегопад и дождь не прекратятся. Вероятны гололедные явления и сильная гололедица на дорогах.

Ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле температура ночью составит −1…+1 градус тепла. Днем же столбики термометров покажут −1…+3 градуса.

Синоптики обещают небольшой снегопад и дождь. Стоит приготовиться к гололедным явлениям и сильной гололедице на дорогах.

Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

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