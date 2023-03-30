Погода в Алтайском крае 30 марта
Днем 30 марта в регионе будет от +2 до +7 градусов, местами до -3 градусов.
На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, снег, местами гололёдные явления. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы до 19 м/с.
Погода в Барнауле 30 марта
Температура от -1 до +1 градусов, с похолоданием в конце дня.
Небольшие осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, снег. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер северо-западный, 7−12 м/с.