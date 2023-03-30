30 марта
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Жизнь

Дождь, снег и гололедица навестят Алтайский край 30 марта

В Алтайском крае весна отступила. Температура местами упадет до -3 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Весна. Трава под снегом.
Весна. Трава под снегом.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 30 марта

Днем 30 марта в регионе будет от +2 до +7 градусов, местами до -3 градусов.

На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, снег, местами гололёдные явления. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы до 19 м/с.

Погода в Барнауле 30 марта

Температура от -1 до +1 градусов, с похолоданием в конце дня.

Небольшие осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, снег. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

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