22 сентября
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Жизнь

Древнее египетских пирамид нашли сооружение чешские археологи

Чешские археологи нашли сооружение эпохи неолита возрастом около 7 тыс. лет.

Прага.
Прага.
СС0

Причем комплекс находится неподалеку от Праги. И он оказался старше египетских пирамид и Стоунхенджа, пишет Live Science

По мнению археологов, построившие комплекс люди принадлежали к Среднедунайской культуре, указывает Газета.Ru. Она существовала около 4900−4400 годов до н. э.

Комплекс представляет собой кольцевую канаву, диаметр круга составляет 55 метров. Исследователи предполагают, что люди собирались внутри для проведения обрядов.

Ранее на месте кораблекрушения дайверы обнаружили гигантскую голову статуи Геракла.

Между тем на Алтае построили парк исторических реконструкций и экспериментальной археологии.

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