Древний «слоеный пирог»: как выглядят радужные китайские скалы

Высота скал достигает нескольких сотен метров. Они состоят формировались в течение 24 миллионов лет.
«Исследователи полагают, что ландшафт образовался еще в мезозойской эре и хранит в себе множество окаменелостей динозавров и останков растений того периода», — сопровождают комментаторы фото.
Скалы Чжанъе Данься возникли вследствие движения тех же тектонических плит, благодаря которым сформировались Гималаи, уверены ученые. Причудливые формы скал были созданы ветром, дождями и временем.
Несколько лет назад китайская версия авторитетного журнала National Geographic назвала Чжанъе Данься одним из «шести самых красивых ландшафтных образований» в Китае, пишет mail.ru. Туристы зачастую сравнивают это место с другой, инопланетной цивилизацией.