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Древний «слоеный пирог»: как выглядят радужные китайские скалы

Национальный геопарк Чжанъе Данься — одно из самых красивых мест в Китае. Тысячи туристов съезжаются сюда, чтобы полюбоваться разноцветными скалами, напоминающими каменный слоеный пирог.

Горы. Скала. Солнце
Горы. Скала. Солнце
СС0

Высота скал достигает нескольких сотен метров. Они состоят формировались в течение 24 миллионов лет.

«Исследователи полагают, что ландшафт образовался еще в мезозойской эре и хранит в себе множество окаменелостей динозавров и останков растений того периода», — сопровождают комментаторы фото.

Скалы Чжанъе Данься возникли вследствие движения тех же тектонических плит, благодаря которым сформировались Гималаи, уверены ученые. Причудливые формы скал были созданы ветром, дождями и временем.

Несколько лет назад китайская версия авторитетного журнала National Geographic назвала Чжанъе Данься одним из «шести самых красивых ландшафтных образований» в Китае, пишет mail.ru. Туристы зачастую сравнивают это место с другой, инопланетной цивилизацией.

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