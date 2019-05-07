Стресс для бабушек: бывшие постояльцы «странного приюта» в Барнауле рассказали о своем самочувствии

После громкого скандала пять подопечных фонда «Успех», которые жили в «странном приюте» , оказались в Центральном доме-интернате для престарелых и инвалидов. Бабушки рассказали, что на прошлом месте все было не так ужасно, как писали СМИ, но они рады, что уехали. Несмотря на перенесенный стресс старушки с позитивом ответили на вопросы журналистов.

Пожилые женщины приехали в центральный дом-интернат на улице Кутузова днем 6 мая. Первое время они будут жить в карантинном отделении, там их уже осмотрели медики. В обычные комнаты бабушек переведут через 7−10 дней.

Владимир Герасимов, заместитель директора по медицинской части центрального дома-интерната, рассказал, что все пенсионеры находятся в удовлетворительном состоянии. Их переодели в чистую одежду, постояльцы приняли душ, поели и отдыхают.

В ближайшее время будут более подробные осмотры, которые проведут терапевт, психиатр и другие медики. Кроме того, возьмут анализ крови, сделают ЭКГ и проведут различные исследования, — сообщил он.

Владимир Герасимов также отметил, что у пенсионеров стресс, однако никаких травм и синяков у них нет. Ранее некоторые СМИ сообщали, что бабушки истощены, однако медики опровергли эту информацию.

С места на место

Бывшая подопечная приюта «Успех» Светлана Саргатдинова с трудом передвигается, опираясь на ходунки. Несмотря на проблемы с речью, она согласилась пообщаться с журналистами. Несколько лет назад женщина работала дояркой в Калманке, а спустя время — санитаркой в Горно-Алтайске.

Постояльцы центрального дома-интерната. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

В дом престарелых женщина попала с согласия родственников. Пенсионерка жила в разных местах и о некоторых приютах не захотела даже и вспоминать. На вопрос, как ее кормили раньше, женщина ответила, что иногда оставалась голодной. Однако когда и в каком учреждении, это произошло, пенсионерка не уточнила. Женщина также рассказала, что в центральном доме-интернате ей нравятся чистота и порядок.

Другая пенсионерка бодро сказала, что ее зовут баба Настя Мерзлякова. Позитивная старушка сообщила, что в прошлом приюте ее никто не обижал и все относились хорошо. Анастасии Павловне 93 года, она труженицы тыла. Раньше бабушка жила в Налобихе и работала в колхозе. Старушка рассказала, что оказалась в приюте, когда умер ее муж. Жилье забрали дети, и женщина осталась без крыши над головой. В сельсовете пообещали устроить бабушку в другое место.

Постояльцы центрального дома-интерната. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Я думала, что меня увезут в дом престарелых. Мои вы дорогие, я зашла в коридор, а там одна «молодежь»! Они вышли и смотрят на бабушку. Я думала, что там коньки откину. Потом меня отправили в какое-то учреждение, увезли, в маленькие помещения, там и жила, — вспоминает Анастасия Павловна.

В конце концов, старушка оказалась в Барнауле.

Александр Репин, заместитель министра социальной защиты Алтайского края, сообщил, что с каждой бабушкой работают индивидуально. Специалисты связываются с их родственниками и помогают найти близких. К тому же, часто пенсионерам требуется дополнительные обследования и консультации.

Александр Репин. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Без внимания не оставляют и 14 других постояльцев приюта «Успех», которые ранее жили в квартире на улице Профинтерна. Сейчас они находятся по новому адресу учреждения в доме на улице Юрина. Некоторые из них также готовы переехать в другие места, этот вопрос будут решать в ближайшее время.

«Интернат — это не дно»

В центральном доме-интернате для престарелых и инвалидов живут десятки людей. У многих из них нет родственников, пенсионеры нуждаются в постоянном уходе.

Валентина Николаевна. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Валентина Николаевна — инвалид, она находится в доме-интернате уже 13 лет. Женщина рассказала, что о приютах напрасно говорят нехорошие слова. Она считает, что люди смотрят только с одной стороны, а жизнь в учреждении ничуть не хуже, чем дома.

Пенсионерка отметила, что здесь всегда кто-то рядом и в любой момент придет на помощь. Комната женщины ничем не отличается от обычной квартиры. Внутри есть телевизор и компьютер, там уютно, как дома.

Интернат — это место, где рядом все такие же. Взгляды на жизнь примерно у всех одинаковые. Как бы не было трудно, тебя накормят и оденут, помогут. Здесь не просто существование, а именно жизнь. Интернат — это не дно, на которое попал и не выберешься, — сообщила Валентина Николаевна.

В доме-интернате пенсионерка научилась пользоваться компьютером, она общается с друзьями по интернету и посещает разные кружки. Женщина говорит, что в учреждении всегда происходит что-то интересное: часто проходят выставки и соревнования. По ее словам, здесь людей возвращают к жизни, выводят из депрессии.

Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Прорехи «Успеха»

Напомним, после проверка министерства соцзащиты Алтайского края в приюте «Успех» выявили серьезные нарушения. По словам Александра Репина, там были проблемы с питанием, пожарной безопасностью, и различными средствами реабилитации.

В частности, опасность заключалась в том, что там был один выход. Сотрудники, которые ухаживали за бабушками (а это всего один или два человека), не успели бы всех эвакуировать, — подчеркнул Репин.

В итоге «Успех» исключили из реестра поставщиков социальных услуг региона. Однако это не значит, что организация прекратит свою деятельность. Александр Репин сообщил, что такую работу может проводить любое юридическое лицо, а ставить в известность органы социальной защиты необязательно.

Замминстра не смог ответить, сколько подобных приютов в регионе, но подчеркнул, что специалисты реагируют на каждое сообщение о нарушениях прав пожилых людей или вопросов, касающихся их безопасности.

С чего все началось

Ранее altapress.ru писал, что общественная организация открыла в одной из квартир в Барнауле приют для пенсионеров. Многие постояльцы в нем выглядели истощенными. Очевидцы сообщали телеканалу «Катунь24», что, по их мнению, более 15 человек содержали в антисанитарных условиях.

Администратор фонда заверила, что организация входит в реестр поставщиков социальных услуг, органы соцзащиты проводят регулярные проверки, однако отказалась впускать в помещение журналистов, сославшись на то, что родственникам может не понравиться, что кто-то увидит их пожилых родителей.

На следующий день после встречи с представителем фонда во дворе дома появилась карета «Скорой помощи», постояльцев приюта увезли в неизвестном направлении.

Пожилая женщина, присматривавшая за постояльцами, в слезах попросила журналистов уйти, иначе ее «накажут». Прибывшая в квартиру администратор позвонила в полицию и сообщила, что в ее квартиру ворвался человек с камерой. Позже приехал ее муж. По словам журналистов, супруги пытались разбить камеру оператора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, начальник главка Андрей Подолян назначил проведение проверки в связи с выходом сюжета на телеканале. Также о начале доследственной проверки заявили в региональном СУ СКР.

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов сравнил с рабством пребывание пожилых людей в этом частном приюте.