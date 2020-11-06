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Жизнь

Два алтайских танцовщика прошли в шоу «Танцы» на ТНТ

Барнаулец Матвей Манаков и жительница Рубцовска Екатерина Грибовская прошли отборочный этап шоу «Танцы» на ТНТ и теперь будут бороться за право попасть в команды наставников проекта, рассказали в пресс-службе телеканала.

Телепроект "Танцы" на ТНТ.
Телепроект "Танцы" на ТНТ.
пресс-служба ТНТ

Матвею Манакову 16 лет. Он рассказала, что следит за проектов с первых сезонов и с самого начала хотел поучаствовать.

«В этом году мне исполнилось 16, и я сразу подал заявку на участие. Мой номер на кастинге был импровизацией. Я хотел показать своим выступлением отношение к проекту, то, насколько он важен для меня и других танцовщиков», — поделился танцовщик.

Екатерина Грибовская под псевдонимом KEATLIN участвует в проекте уже во второй раз. Первый опыт был во втором сезоне шоу, в новом сезоне она покорила жюри танцем в стиле тверк.

«Проект полностью изменил мою жизнь. После того, как я появилась на экране ТНТ во втором сезоне, меня стали узнавать и приглашать в интересные проекты, в том числе со звездами. Когда я прошла кастинг в последний сезон, для меня это стало своеобразным знаком, что я на верном пути», — поделилась девушка.

Посмотреть новые номера алтайских танцовщиком можно будет 7 и 8 ноября в 20:00 на телеканале ТНТ.

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