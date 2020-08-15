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Алтайский Пухляш вновь снялся в клипе Little Big. Теперь он не танцует, а сражается с едой

14 августа питерская рейв-группа Little big выпустила новый клип на трек «Burito». В нем снялся актер из Заринска Дима Красилов, более известный, как Пухляш.

Дмитрий Красилов в новом клипе Little Big.
Дмитрий Красилов в новом клипе Little Big.
Скрин из видео Little Big.

В новом видеоролике Красилов не танцует — он актер. Пухляш приходит на кухню, чтобы перекусить. Однако внезапно кетчуп, горчица и другие продукты оживают, становятся участниками Little big и поют.

Причем костюмы исполнителей быстро меняются: вот перед зрителем девушка в платье из лаваша, а вот уже лидер группы в шортах и майке из макарон ныряет в кастрюлю с кипящей водой.

К счастью, все эти «аппетитные галлюцинации» заканчиваются и Красилов спокойно забирает свой бутерброд с сыром из микроволновки.

Сама песня напоминает латиноамеранские танцевальные хиты. Запомнить слова трека совсем несложно: музыканты, в основном, произносят только: «Tacos, tacos, tacos, tacos, tacos, tacos (Burrito, burrito)».

Ролик меньше чем за час набрал более 100 тысяч просмотров и 30 тысяч лайков на YouTube. На момент публикации его посмотрели почти 700 тысяч зрителей.

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