Два барнаульских ресторана примут участие в главном сибирском гастрономическом фестивале

Впервые ТАЙГАСТРО состоялся в августе 2021 года. Главной целью фестиваля было рассказать о сибирской кухне, раскрыть ее многогранность и перспективы.
В этом году фестиваль вышел за пределы Сибирского федерального округа.
В ТАЙГАСТРО примут участие 106 ресторанов из 24 городов России.
Из Барнаула будут участвовать рестораны «Бирдок» и «Ясная Поляна».
Фестиваль призван увеличить туристическую привлекательность регионов, а также стать ежегодным и любимым гастрономическим событием для жителей и гостей городов участников.