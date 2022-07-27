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Жизнь

Два барнаульских ресторана примут участие в главном сибирском гастрономическом фестивале

С 1 по 19 августа по всей стране пройдет главный сибирский гастрономический фестиваль ТАЙГАСТРО. В нем примут участие 106 ресторанов из 24 городов России. Барнаул тоже есть в списке.

Новогодний стол. Еда.
Новогодний стол. Еда.
СС0

Впервые ТАЙГАСТРО состоялся в августе 2021 года. Главной целью фестиваля было рассказать о сибирской кухне, раскрыть ее многогранность и перспективы.

В этом году фестиваль вышел за пределы Сибирского федерального округа.

В ТАЙГАСТРО примут участие 106 ресторанов из 24 городов России.

Из Барнаула будут участвовать рестораны «Бирдок» и «Ясная Поляна».

Фестиваль призван увеличить туристическую привлекательность регионов, а также стать ежегодным и любимым гастрономическим событием для жителей и гостей городов участников.

Ранее в Алтайском крае прошел фестиваль вареников.

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