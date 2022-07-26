На алтайском курорте проведут многодневный гастрономический фестиваль

В гастрономическом фестивале будут участвовать 8 ресторанов города: «Барон фон Альбрехт», «Бивер», «Биршале», «Встреча у реки», «Мишель», «Пещера», «Пятое колесо», «Тридевятое царство».
В заведениях в дни проведения «БелокурихаФеста» туристы и жители города смогут попробовать авторские сеты, созданные на основе алтайских продуктов и проголосовать за понравившиеся.
На закрытии гастрофеста пройдет концерт и награждение победителей.
Ранее в в селе Дружба Целинного района впервые прошел фестиваль «Мясной замес».