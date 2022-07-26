26 июля
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Туризм

На алтайском курорте проведут многодневный гастрономический фестиваль

В Белокурихе с 12 по 20 августа в четвертый раз пройдет гастрономический фестиваль «БелокурихаФест». В этом году он приурочен к 155-летию со дня основания города, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Белокурихафест" - 2019.
"Белокурихафест" - 2019.
Алексей Тырышкин.

В гастрономическом фестивале будут участвовать 8 ресторанов города: «Барон фон Альбрехт», «Бивер», «Биршале», «Встреча у реки», «Мишель», «Пещера», «Пятое колесо», «Тридевятое царство».

В заведениях в дни проведения «БелокурихаФеста» туристы и жители города смогут попробовать авторские сеты, созданные на основе алтайских продуктов и проголосовать за понравившиеся.

На закрытии гастрофеста пройдет концерт и награждение победителей.

Ранее в в селе Дружба Целинного района впервые прошел фестиваль «Мясной замес».

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