7 февраля
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Жизнь

Два слоя шапок и те самые варежки на резинке. Как одевали детей в Алтайском крае зимой ХХ века

Altapress.ru собрал фотоподборку зимних ретро-фотографий, на которых можно рассмотреть, как кутали маленьких детей в ХХ веке.

Ребенок в Барнауле, дата фото неизвестна.
Ребенок в Барнауле, дата фото неизвестна.
retro.moi-barnaul.ru

Сейчас в магазинах очень большой ассортимент детской зимней одежды: цветастые комбинезоны, модные теплые шапки. Но в советские годы матери кутали своих чад в два слоя шапок — первая тонкая, а сверху, например, шапка-ушанка из песца.

Также малыши носили колготки и гамаши, поверх которых шли валенки или сапожки. Пара кофт, а сверху мини-шубки, чтобы ветром не задуло. Завершали композицию варежки на резинке, которые просто невозможно потерять.

Ну, а потом детвора бежала кататься на горках, о которых altapress.ru уже рассказывал.

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