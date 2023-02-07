Два слоя шапок и те самые варежки на резинке. Как одевали детей в Алтайском крае зимой ХХ века

Сейчас в магазинах очень большой ассортимент детской зимней одежды: цветастые комбинезоны, модные теплые шапки. Но в советские годы матери кутали своих чад в два слоя шапок — первая тонкая, а сверху, например, шапка-ушанка из песца.
Также малыши носили колготки и гамаши, поверх которых шли валенки или сапожки. Пара кофт, а сверху мини-шубки, чтобы ветром не задуло. Завершали композицию варежки на резинке, которые просто невозможно потерять.
Ну, а потом детвора бежала кататься на горках, о которых altapress.ru уже рассказывал.
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