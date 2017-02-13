От славы к банкротству: история барнаульской компании, построившей театр драмы и дом «Под шпилем»

Изначально трест «СтройГаз» создали для строительства Горьковского автозавода (отсюда аббревиатура ГАЗ в названии предприятия). Но в ноябре 1941 — марте 1942 трест перебазировался в Барнаул для строительства оборонных предприятий, эвакуированных из центральных и южных районов страны.
За напряженный и успешный труд «СтройГаз» отметила страна: уже в январе 1943 года трест первым из строительных организаций наградили орденом Ленина, пишет «Алтайская правда».
Впоследствии «СтройГаз», который сначала специализировался в основном на промышленном строительстве, перешел на возведение объектов жилищного, социального и коммунального строительства.
Знаковые объекты, который построил «СтройГаз» в Барнауле
- Завод «Трансмаш» (1942)
- Микрорайн Поток (1951−1953)
- Два 12-квартирных двухэтажных жилых дома в поселке Восточном (1953)
- 14-этажный жилой дом на улице Энтузиастов, 30 (1995)
- Алтайский краевой театр драмы (1972)
В 1988 году после землетрясения в Армении «СтройГаз» участвовал в работах по восстановлению крупного города Ленинакана. В 2008 году компания начала активную застройку в Новосибирске.
Стройки шли также в Хабаровске, Омске, Горно-Алтайске. За годы существования «СтройГаз» успел поработать практически во всей стране.
В 2018 году после двух лет судов «СтройГаз» признали банкротом. Говоря о причинах краха, эксперты сходились во мнении, что «СтройГАЗ» перегрузили госзаказом.
Анна Карпова