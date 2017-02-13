От славы к банкротству: история барнаульской компании, построившей театр драмы и дом «Под шпилем»

В 2020 году компании «СтройГаз» исполняется 85 лет. Барнаул обязан ей своими визитными карточками — домом «Под шпилем» на площади Октября, мемориалом Победы, кинотеатром «Россия» и другими зданиями.

Изначально трест «СтройГаз» создали для строительства Горьковского автозавода (отсюда аббревиатура ГАЗ в названии предприятия). Но в ноябре 1941 — марте 1942 трест перебазировался в Барнаул для строительства оборонных предприятий, эвакуированных из центральных и южных районов страны.

За напряженный и успешный труд «СтройГаз» отметила страна: уже в январе 1943 года трест первым из строительных организаций наградили орденом Ленина, пишет «Алтайская правда».

Автобус ЗИС-355 — подарок дет. дому треста Стройгаз retro. moi-barnaul.ru

Впоследствии «СтройГаз», который сначала специализировался в основном на промышленном строительстве, перешел на возведение объектов жилищного, социального и коммунального строительства.

Знаковые объекты , который построил «СтройГаз» в Барнауле Завод «Трансмаш» ( 1942)

1942) Микрорайн Поток ( 1951−1953)

1951−1953) Два 12-квартирных двухэтажных жилых дома в поселке Восточном ( 1953)

1953) 14-этажный жилой дом на улице Энтузиастов , 30 ( 1995)

30 1995) Алтайский краевой театр драмы ( 1972)

География строительства. «СтройГАЗ».

В 1988 году после землетрясения в Армении «СтройГаз» участвовал в работах по восстановлению крупного города Ленинакана. В 2008 году компания начала активную застройку в Новосибирске.

Стройки шли также в Хабаровске, Омске, Горно-Алтайске. За годы существования «СтройГаз» успел поработать практически во всей стране.

На снимке сразу 2 здания «СтройГАЗ». Александр Тюников

В 2018 году после двух лет судов «СтройГаз» признали банкротом. Говоря о причинах краха, эксперты сходились во мнении, что «СтройГАЗ» перегрузили госзаказом.

Анна Карпова