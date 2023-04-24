Две масштабные экологические акции прошли в Барнауле

Экологические акции по сбору мусора прошли 24 апреля в Барнауле, сообщает мэрия города.

Волонтеры убирали мусор с водоохранной зоны Оби в районе Правобережнего тракта, а также на зеленой зоне по ул. Смирнова.

На берегу Оби работали 90 студентов алтайских университетов. Они собрали около 180 мешков мусора.

Учащиеся алтайских колледжей навели порядок на зеленой зоне по ул. Смирнова. В ходе очистки они собрали 100 мешков мусора.

На этой неделе экологические акции продолжатся: волонтеры будут убирать мусор в зеленых зонах на пр. Космонавтов, ул. Калинина и ул. Кулагина.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае возобновят очистку озера Завьялово.