В субботу, 3 июля, отметят 30-летие два сибирских региона, имеющих большой потенциал, а также богатое культурное и духовное наследие, сообщает окружной инфоцентр.

3 июля 1991 года приняли закон о преобразовании Горно-Алтайской и Хакасской автономных областей в Горно-Алтайскую и Хакасскую Советские Социалистические Республики. В 1992 году регионы переименовали и они получили привычные названия — Республика Алтай и Республика Хакасия.

«Республика Алтай — уникальная территория с богатым историко-культурным и духовным наследием. Первозданная красота алтайской природы, живописные ландшафты с кристально чистыми горными озерами и реками, радушие и гостеприимство местных жителей известны далеко за пределами региона», — отметили на сайте полпреда президента в СФО.

Также подчеркнули, что благодаря большому многообразию рекреационных ресурсов Алтай стал турцентром Сибири, привлекающим путешественников из разных уголков.

«С целью использования богатейшего туристического потенциала реализуются и планируются к реализации масштабные инвестиционные проекты в сфере гостеприимства. Отдельное внимание при этом уделяется сохранению экологии и биологического разнообразия», — напомнил инфоцентр.

«Хакасия стала домом для представителей более чем ста народов. Это сформировало на ее территории неповторимый симбиоз культур, традиций и обычаев. Основу культурного наследия региона сегодня составляют десятки тысяч археологических объектов», — рассказали на сайте полпреда о втором регионе-имениннике.

Территорию назвали самобытной землей с богатой историей и древней культурой, где «источником развития и процветания является созидательная и творческая энергия жителей».

При этом Хакасия — один из старейших горнорудных районов Сибири. Так, в разведанных месторождениях сосредоточено 11% общероссийских запасов молибдена, 27% барита, 13% облицовочных камней, 6,5% бентонита, 3% каменного угля.

Как и Алтай, Хакасия привлекает туристов со всей России. Напомним, весной в заснеженной тайге там отдыхали президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.