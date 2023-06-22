«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» зажгли в Барнауле огненную картину войны

В ночь с 21 на 22 июня региональное отделение «Единой России» и «Волонтеры Победы» провели в Барнауле ежегодную акцию «Огненные картины войны», посвященную Дню памяти и скорби. К акции присоединились губернатор Алтайского края Виктор Томенко, секретарь регионального отделения партии и председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко, представители силовых ведомств, депутаты и другие горожане.

В преддверии 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны участники акции выложили на Мемориале Славы из 10 тысяч свечей изображение памятника танку Т-34, который стоит возле кинотеатра «Мир» в краевой столице.

Легендарный танк является символом единства тружеников тыла и Красной Армии. С 1941 года в Барнауле было выпущено более 10 тысяч двигателей для Т-34, поэтому именно он был выбран для создания огненной картины, — рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Гладких.

Акция «Огненные картины войны», посвященная Дню памяти и скорби. Фото предоставлено партией «Единая Россия».

Тесную связь Т-34 с историей города отметила и депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева.

Всем известно, что советский танк Победы — один из лучших танков Великой Отечественной войны. Замечательно, что каждый год мы выкладываем из свечей разные символы тех времен. Например, в прошлом году это было изображение известного на весь мир памятника советскому воину-освободителю «Алеша», который стоит на холме Бунарджик в болгарском городе Пловдиве. О нем была написана знаменитая одноименная песня, — отметила Марина Понкрашева.

В Барнауле помнят не только подвиги героев на полях сражений, но и подвиги тружеников тыла, сказал Виктор Томенко.

Акция «Огненные картины войны», посвященная Дню памяти и скорби. Фото предоставлено партией «Единая Россия».

У нас в крае тоже ковалась победа. Лечили и ставили на ноги раненых, отправляли на фронт теплые вещи, продукты питания, вооружения. Гордимся и помним труд жителей края, работавших фактически под открытым небом на заводах, которые только-только эвакуировали из европейской части страны в Сибирь. Сейчас наша страна с оружием в руках вынуждена отстаивать свою независимость, защищать свой суверенитет, свою безопасность. Память о тяжелейших годах дает нам силы и понимание, что мы со всем справимся, — сказал губернатор.

Акция «Огненные картины войны», посвященная Дню памяти и скорби. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Акция «Огненные картины войны», посвященная Дню памяти и скорби. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Акция «Огненные картины войны», посвященная Дню памяти и скорби. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Акция «Огненные картины войны», посвященная Дню памяти и скорби. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Акция «Огненные картины войны», посвященная Дню памяти и скорби. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Акция «Огненные картины войны», посвященная Дню памяти и скорби. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Акция «Огненные картины войны», посвященная Дню памяти и скорби. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Акция «Огненные картины войны», посвященная Дню памяти и скорби. Фото предоставлено партией «Единая Россия».

Многие пришли на Мемориал Славы с близкими. Региональный координатор «Женского движения Единой России» Кристина Юстус приняла участие в акции вместе с сыновьями.

День памяти и скорби — это повод в очередной раз почтить память героев Великой Отечественной войны и вспомнить о тех, кто сегодня за ленточкой защищает вот таких ребятишек. Низкий поклон всем защитникам Отечества, — сказала Кристина Юстус.

О том, как в Барнауле прошла акция «Огненные картины войны», обязательно узнают ветераны, пообещала председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память» в Алтайском крае, руководитель регионального отделения общественного движения «Волонтеры Победы» Алина Горлова.

Мы обязательно придем с фотографиями к нашим любимым ветеранам и покажем, какие масштабные акции мы делаем, как мы сохраняем историческую память и передаем ее из поколения в поколение. Я думаю, ветераны будут этому очень рады и будут нами гордиться, — сказала она.

Тысячи свечей в память о событиях 22 июня 1941 года единороссы и «Волонтеры Победы» зажгли по всему Алтайскому краю.