Единороссы Алтая продолжают проводить новогодние акции для жителей края

Уже по традиции бийских ветеранов Великой Отечественной войны навестила председатель комитета по спорту, культуре и молодежной политике, депутат по одномандатному избирательному округу № 29 (Бийск) Татьяна Ильюченко.
От имени партии «Единая Россия» она вместе с «Волонтерами Победы» поздравила Зиновия Геришенко, которому исполнилось 103 года, Ивана Батурина и Василия Федяя, а также Георгия Доровских с Новым годом и Рождеством.
В рамках Всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!» с новогодними праздниками своих ветеранов ВОВ поздравили партийцы в Алейске, Целинном, Тогульском, Троицком районах.
Подарочные наборы и поздравительные открытки от руководства «Единой России» ветеранам передал секретарь Кулундинского местного отделения партии, глава района Сергей Балухин.
Напомним, акция «С Новым годом, ветеран!» стартовала по всей стране 24 декабря. На заседании оргкомитета «Единой России» «Наша Победа» секретарь Генсовета Андрей Турчак заявил, что за каждым фронтовиком партия закрепит конкретных депутатов — Госдумы, региональных парламентов, сенаторов. Он подчеркнул, что «это нужно для того, чтобы обеспечить самый тесный личный контакт представителей партии с ветераном и его родственниками».