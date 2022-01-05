5 января -6°C
﻿
Жизнь

Единороссы Алтая продолжают проводить новогодние акции для жителей края

Новый год наступил, а партийные праздничные акции еще продолжаются. Депутаты «Единой России» поздравляют врачей и ветеранов, вручают подарки, загаданные детьми, оказавшимися в сложных жизненных ситуациях на «Елку желаний».

В праздничные дни алтайские единороссы продолжают проводить новогодние акции для жителей края.
В праздничные дни алтайские единороссы продолжают проводить новогодние акции для жителей края.
"Единая Россия".

Уже по традиции бийских ветеранов Великой Отечественной войны навестила председатель комитета по спорту, культуре и молодежной политике, депутат по одномандатному избирательному округу № 29 (Бийск) Татьяна Ильюченко.

От имени партии «Единая Россия» она вместе с «Волонтерами Победы» поздравила Зиновия Геришенко, которому исполнилось 103 года, Ивана Батурина и Василия Федяя, а также Георгия Доровских с Новым годом и Рождеством.

В рамках Всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!» с новогодними праздниками своих ветеранов ВОВ поздравили партийцы в Алейске, Целинном, Тогульском, Троицком районах.

Подарочные наборы и поздравительные открытки от руководства «Единой России» ветеранам передал секретарь Кулундинского местного отделения партии, глава района Сергей Балухин.

Напомним, акция «С Новым годом, ветеран!» стартовала по всей стране 24 декабря. На заседании оргкомитета «Единой России» «Наша Победа» секретарь Генсовета Андрей Турчак заявил, что за каждым фронтовиком партия закрепит конкретных депутатов — Госдумы, региональных парламентов, сенаторов. Он подчеркнул, что «это нужно для того, чтобы обеспечить самый тесный личный контакт представителей партии с ветераном и его родственниками».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость