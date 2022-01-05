Единороссы Алтая продолжают проводить новогодние акции для жителей края

Новый год наступил, а партийные праздничные акции еще продолжаются. Депутаты «Единой России» поздравляют врачей и ветеранов, вручают подарки, загаданные детьми, оказавшимися в сложных жизненных ситуациях на «Елку желаний».

Уже по традиции бийских ветеранов Великой Отечественной войны навестила председатель комитета по спорту, культуре и молодежной политике, депутат по одномандатному избирательному округу № 29 (Бийск) Татьяна Ильюченко.

От имени партии «Единая Россия» она вместе с «Волонтерами Победы» поздравила Зиновия Геришенко, которому исполнилось 103 года, Ивана Батурина и Василия Федяя, а также Георгия Доровских с Новым годом и Рождеством.

В рамках Всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!» с новогодними праздниками своих ветеранов ВОВ поздравили партийцы в Алейске, Целинном, Тогульском, Троицком районах.

Подарочные наборы и поздравительные открытки от руководства «Единой России» ветеранам передал секретарь Кулундинского местного отделения партии, глава района Сергей Балухин.