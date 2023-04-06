Единство профсоюза строителей Алтайского и Красноярского крев

24−26 марта 2023 года Красноярскую краевую организацию профсоюза строителей посетили коллеги из Алтайского края.

Визит представителей Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов к красноярским коллегам.

Председатель Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ Замороко Андрей Александрович, совместно с делегацией от первичной профсоюзной организации специалистов по недвижимости Алтайского края в лице: Кузьменко Елены Геннадьевны, Зрюмова Романа Анатольевича и Зрюмовой Елены Игоревны, встретился с председателем Красноярской территориальной (краевой) организацией профсоюза работников строительства и строительных материалов РФ Москаевым Александром Юрьевичем.

Визит приурочен к избранию в январе 2023 года председателя Красноярской организации профсоюза строителей Москаева Александра Юрьевича.

Во встрече также участвовал актив Красноярского профсоюза строителей в лице: заместителей председателя профсоюза строителей Суворовой Валентины Александровны, Ильина Андрея Николаевича, Ващенко Анастасии Владимировны — председателя крупнейшей профорганизации АО фирмы «Культбытстрой», Багдасарян Ареват Арандзаровна — председателя ППО ООО «Монолитхолдинг».

Представители профсоюза встретились для беседы.

Темой беседы стали перспективы укрепления и развития сотрудничества между родственными профсоюзами Алтайского и Красноярского края, а также планы практической работы в рамках профсоюзного движения. Особый интерес у членов делегации вызвали вопросы социального партнерства и молодежной политики профсоюза. Внимание было уделено и вопросам мотивации членов профсоюза, росту членской профсоюзной базы.

Стороны обменялись опытом работы, защиты законных прав и интересов членов профсоюза, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между профсоюзами Алтайского и Красноярского края.

В рамках визита Алтайская делегация посетила:

Строительную фирму АО «Культбытстрой». Фирма зарекомендовала себя на рынке недвижимости Красноярска , как надежная , стабильно работающая фирма — застройщик. Фирма «Культбытстрой» неоднократно становилась победителем конкурсов на лучшую строительную организацию , ее работа отмечена многочисленными дипломами , медалями и благодарственными письмами.

как надежная стабильно работающая фирма — застройщик. Фирма «Культбытстрой» неоднократно становилась победителем конкурсов на лучшую строительную организацию ее работа отмечена многочисленными дипломами медалями и благодарственными письмами. ООО «Монолитхолдинг» — группа компаний , обеспечивающая полный комплекс строительно-монтажных работ. Созданная в 1989 году , первой в городе стала осваивать технологию монолитного домостроения. В холдинге обеспечен полный строительный цикл: от проектирования , производства строительных материалов и собственного строительства до продажи и эксплуатации объектов.

обеспечивающая полный комплекс строительно-монтажных работ. Созданная в 1989 году первой в городе стала осваивать технологию монолитного домостроения. В холдинге обеспечен полный строительный цикл: от проектирования производства строительных материалов и собственного строительства до продажи и эксплуатации объектов. ООО «Березовское карьероуправление». Основным видом деятельности компании является разработка гравийных и песчаных карьеров , добыча глины и каолина , также реализация высококачественного щебеня и песка.

добыча глины и каолина также реализация высококачественного щебеня и песка. Строительную компанию «Малые Этажи», которая входит в группу компаний Tiksan Group — компания лидер в строительной и околостроительной сфере. Одна из популярных блочных технологий в Красноярском крае.

Членов делегации принял для неформальной беседы ранее возглавлявший Красноярский профсоюз строителей Залашков Валерий Сергеевич. Он любезно поделился опытом своей работы, дал ценные советы нынешним председателям профсоюза строителей.

Для представителей Алтайского профсоюза строителей была организована и активная культурная программа.

Продемонстрированы лучшие достопримечательности города:

Рассвет на вершине Караульной горы ( Часовня Параскевы Пятницы), откуда открывается панорама центральной части города.

Часовня Параскевы Пятницы), откуда открывается панорама центральной части города. Государственный природный заповедник «Столбы».

Фанпарк «Бобровый лог». Преодолели самую длинную лестницу ( из 1683 ступеней) в России на вершину Торгашинского хребта.

из 1683 ступеней) в России на вершину Торгашинского хребта. Красноярскую ГЭС имени 50-летия СССР. В комплекс Красноярского гидроузла входит единственный в России судоподъёмник.

Смотровую площадку «Царь-рыба» на Слизневском утесе , на 23 километре трассы Красноярск — Дивногорск.

на 23 километре трассы Красноярск — Дивногорск. Автоэкскурсия по Красноярску и вдоль реки Енисей , с ее уникальными ландшафтами и горными пейзажами.

Делегация Алтайского профсоюза, в лице председателя Алтайской краевой организации профсоюза строителей Замороко Андрей Александровича, выражает благодарность председателю Красноярского профсоюза строителей и всему активу за достойную организацию приема алтайских представителей.

И с ответным визитом приглашает в гости на Алтай!