50 тыс. жителей, треть которых работает на металлургическом заводе, – это городок Выкса Нижегородской области. Его называют единорогом среди провинциальных городов: из скучного уголка он смог перевоплотиться в мекку паблик-арта. Об опыте, который Барнаул может и должен перенять, рассказала руководитель продюсерского центра «Выксадром» Дарья Елишкова.

Против течения

Топоним «Выкса» происходит из финно-угорского языка и значит «поток, течение». С 1990-х и до начала 2010-х из достопримечательностей здесь был дом-музей основателей города да металлическая башня Владимира Шухова (прототип телебашни на Шаболовке). А из развлечений – игральные автоматы и наркотики.

Плыть бы Выксе и дальше по этому течению, если бы в 2011 году при поддержке градообразующего предприятия здесь ни запустили фестиваль «Арт-Овраг», позднее ставший «Выкса-фестивалем».

В первые годы акцент был на молодежной культуре: организаторы устраивали соревнования, выступления и мастер-классы по скейтбордингу, BMX, танцевальным битвам, аудиовизуальному искусству и граффити. Для этого они приглашали художников со всего мира.

«Все начиналось с малого: начали рисовать муралы, чтобы убрать серый фон из города, - рассказала на конференции по пространственную развитию Дарья Елишкова. – Было непросто. Сначала люди закидывали стрит-артистов помидорами, они не понимали, что это культура. Через семь лет они уже обижались, что на их доме не рисуют мурал».

Фестиваль в Выксе. Самый большой мурал в Европе. vyksafest.com

Благодаря направлению паблик-арт появились необычные деревянные скульптуры, например, плот в виде прищепки, который одновременно и украшение пруда, и средство передвижения.

Фестиваль в Выксе. vyksafest.com

«Когда начала меняться городская среда, мы стали интересными. Город начал выигрывать федеральные гранты. За счет этого, например, реконструировали парк», - отметила Дарья Елишкова.

Страсти и соц-артисты

В Выксе приняли решение раз в несколько лет менять кураторов фестиваля, чтобы каждый организатор приносил новые идеи.

Так, в 2018 году на металлургическом заводе устроили перформанс «Страсти по Мартену», приуроченный закрытию последней мартеновской печи в Европе.

Это масштабная церемония прощания с цехом, которая объединила в себе разные жанры: танец, театр, музыку, оперу, вербатим, инсталляцию. Все это так или иначе отсылало к процессу производства стали. В финале состав с остывающим металлом уезжал в открытые ворота, а мимо зрителей плыли вагоны с молодыми с деревьями.

Фестиваль в Выксе. vyksafest.com

Как итог: внимание федерального уровня, «Проект года» по версии премии современного искусства «Инновация» и Гран-при независимой премии им. Сергея Курехина.

А в 2020 году на фестиваль приехал известный во всем мире художник, основатель соц-арта Эрик Булатов.

«На тот момент ему было 87 лет, давно жил в Париже. Но ему понравился концепт Выксы и наши идеи, - рассказала Дарья Елишкова. – Это стало бумом узнаваемости города в культурной среде, к нам приехали знаменитости, инфлюенсеры. Получилось заявить о себе громко и на новом уровне».

Полная «выксунизация»

Не обходилось и без вандализма: дотла сожгли первый деревянный арт-объект – конструкцию «Большой Джини», которую вместе с жителями создал нью-йоркский архитектор Джон Пауэрс. Но чем дальше развивался фестиваль, тем больше местные стали его ценить.

Этому поспособствовал и внедренный принцип «выксунизации». Все проекты, которые делают в городе приглашенные художники и артисты, создаются с местными жителями и в контексте этой локации.

Фестиваль в Выксе. vyksafest.com

«Логично, когда человек участвует в чем-то, он меньше желает это разрушить», - говорит Дарья Елишкова.

Так, Леонид Агутин не просто провел концерт, а спел с любительским сборным хором. Zventa sventana и дуэт «Аигел» перед своим выступлением месяц собирали фольклор в соседних деревнях и на его основе создали песню «Колечко». Ее исполнили вместе с хором местных бабушек.

Shortparis создали документальный проект с работниками завода – получился видеоряд для концерта. «Готовясь, они узнали, что один из работников был барабанщиком, в итоге на выступлении они вместе сыграли несколько песен, - добавила Дарья Елишкова. - Сам концерт проходил в пассажирском транспортном предприятии: такая локация помогает людям по-другому взглянуть на свой город».

Вместе с культурой в городе растут местные кадры. Художница Екатерина Голотвина стала использовать для глазурирования керамики плавленый шпат. Вместе с детьми она работает над проектом «Выксунская Майолика»: вместе они создают разноцветные керамические плитки для фасада школы. Тема панно – «Кем я хочу быть».

Фестиваль в Выксе. vyksafest.com

«Сейчас Выкса – это современный город, где переплетена культура и металлургия. У нас даже на заводе есть индустриальный стрит-парк с самым крупным муралом в Европе. В самом городе – культурные резиденции и центры, музей, пространство для коворкингов».

В Выксе строят индустриально-туристический Шухов-парк, где откроют гостиницу, детский «Кванториум», зеленую территорию для активного отдыха с велотрассой, прудом и веревочным парком, а также музейный комплекс.

Недавно в городе заработала школа скейтбординга, где уже занимаются 60 подростков, а другим желающим не хватает места.

От стресса и для уверенности

Скейт-площадки решают несколько социальных, экономических и культурных задач. Это место для встреч, соревнований, фестивалей и самовыражения. В этом уверен Руслан Сехин, руководитель по развитию XSA, первой российской «скейтостроительной» компании, вышедшей за рубеж.

«Мы развиваем культуру скейт-спорта и популяризируем скейт-урбанизм. Это идея и практика интеграции скейтбординга в городскую среду. Она, кстати, заложена в градостроительный план Мельбурна. Это самый рациональный ответ города на запрос катающихся», - отметил Сехин.

Скейт СС0

Эти принципы применили в парках Ставрополя и Ростова. Получилось место для активного отдыха людей от 6 до 60-ти с разным уровнем подготовки. Краснодарский скейт-парк московские эксперты посчитали лучшим общественным пространством до 1 гектара.

Подобный парк в Архангельске стал местом летнего притяжения. «Администрация этим пользуется: зовет со всей области сюда на выставки и концерты. Люди проводят много времени на свежем воздухе, - добавил Руслан Сехин. – Скейт и BMX развивают координацию, снижают уровень стресса и дают уверенность в себе. А еще это давно олимпийские виды спорта».

А что в Барнауле?

В самом большом парке города «Юбилейном» в 2024 году планируют обустроить скейт-парк, роллердром, памп-трек, установить игровые комплексы для детей и построить спортивные площадки. Работы должны закончить до середины октября.

В 2021 году предполагалось, что первую в городе скейт-площадку откроют в «Изумрудном».

Недавно в нем завершился фестиваль уличной культуры «Связь». Здесь были огромная раскраска для всех желающих, экскурсии по объектам, над которыми работали стрит-артеры, танцевальный баттл, лекции от Художественного музея Алтайского края и участников граффити-тусовок нулевых годов, вечеринки и многое другое.

Один из кураторов, художница Анастасия Петренко, не в первый раз проводит арт-фестивали. До этого уже были О2 fest, где художники создавали муралы в разных городах края. Так в Барнауле на сером фасаде дома на ул. Юрина, 182 появилась футуристичная абстракция.

А на Tok Fest алтайские художники расписали барнаульские трамваи. Результаты их работ горожане видят до сих пор.

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