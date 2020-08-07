Ефремов во время суда нарисовал Спасскую башню

Обвиняемый в смертельном ДТП Михаил Ефремов во время заседания суда нарисовал несколько картинок, пишет РЕН-ТВ.

Со слова адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, среди набросков артиста была Спасская башня.

«Ефремов в ходе заседания суда ведет себя спокойно, рисует что-то на листке. Я увидел, что он Спасскую башню нарисовал», — заявил он.

Адвокат актера Эльман Пашаев подтвердил, что его подзащитный что-то рисовал.

Вдохновение настигло Ефремова и во время предыдущего заседания суда 6 августа. Он почти не смотрел на присутствующих.

Ранее altapress.ru писал, что в судебный процесс вступила новый адвокат Анна Бутырина, которая рассказала о криминальном прошлом защитника артиста Эльмана Пашаева.

ДТП

8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов, будучи в состоянии опьянения, выехал на Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.

В отношении актера было возбуждено уголовное дело. Ефремов находится под домашним арестом.

Артисту вменяется п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.