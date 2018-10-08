Экологи вновь выступили против прокладывания газопровода в Китай через алтайский Укок

Экологи в очередной раз призывают власти одуматься и не прокладывать газопровод Китай через плато Укок в Республике Алтай. Проведение трубы через «зону покоя» грозит разрушить хрупкую флору и фауну территории и, более того, противоречит российскому закону, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

«Плато Укок — уникальная природная территория, которая является частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО „Золотые горы Алтая“. Мы призываем руководство России и Китая в случае принятия решения о строительстве газопровода „Сила Сибири-2“ выбрать маршрут, не затрагивающий плато Укок», — говорится в сообщении WWF и Greenpeace.

Экологи отметили, что не призывают запретить прокладывать трубопроводы, они только указывают на необходимость минимизировать ущерб для природы.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО неоднократно (в том числе на последней сессии комитета) заявлял о недопустимости строительства газопровода через плато Укок. Если со стороны РФ не будет дан однозначный ответ об отказе от этого варианта строительства, то объект всемирного наследия «Золотые горы Алтая» может быть уже в следующем году переведен в список «всемирное наследие под угрозой, — отметили экологи.

В «Газпроме» отметили, что строительство газопровода не нарушит законы РФ.

Что за газопровод «Силы Сибири-2», который угрожает Укоку?

Напомним, «Газпром» и CNPC в 2015 году подписали соглашение о поставках газа в Китай по западному маршруту, который получил название «Сила Сибири-2». Западный маршрут предусматривает создание новой трубопроводной системы «Сила Сибири-2» в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил журналистам, что РФ и Китай ставят перед собой задачу завершить переговоры по западному маршруту поставок газа в КНР до конца 2018 года, принципиальные вопросы уже согласованы. Предполагается, что поставка газа по трубопроводу составит 30 миллиардов кубометров в год на первом этапе.

В марте 2017 года Минприроды отмечало, что проект «Газпрома» не предусматривает прохождение газопровода «Сила Сибири-2» через Золотые горы Алтая, а если это произойдет, то они «все равно должны будут проводить это через решение правительства, через экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду», «это не один год».

Что такое «Золотые горы Алтая»?

Золотые горы Алтая — три участка Алтайских гор, включающие Алтайский заповедник, Катунский заповедник и плоскогорье Укок. В июле 2017 года комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО заявил, что Золотые горы Алтая будут включены в список объектов ЮНЕСКО, которые будут под угрозой, если власти решат продолжить проект трубопровода на Алтае.

Карта газопровода «Алтай».

О возможности строительства газопровода заговорили более 10 лет назад, однако конкретных решений по нему почти не принималось.