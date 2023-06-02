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Жизнь

Экономика Сибири, стендап и водолазы. Что произошло в Алтайском крае 2 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 2 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Специалисты МЧС осматривают водоемы Алтайского края к началу купального сезона. В ближайшие дни к ним присоединятся водолазы. Первые патрулирования уже провели в Барнауле, Славгороде, Рубцовске, Шелаболихинском и Усть-Пристанском районах.
  • В Барнауле открыли первый стендап-клуб. Мы поговорили с его основателем — о том, кто и как будет смешить барнаульцев, какие темы комики обсудили бы с министром культуры и почему Виктору Томенко хорошо бы «прожариться».
  • Депутаты Барнаульской гордумы утвердили новые правила для водителей электросамокатов.
  • Сибирские муниципалитеты отстояли право не платить за уборку несанкционированных свалок «в одиночку». Теперь законодательство об уборке мусора ждут изменения.
  • 2 июня отмечается Международный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. РПП очень опасны — прочтите 5 важных текстов от алтайских врачей по этой теме.
  • ЦБ представил анализ сибирской экономики, в том числе привел данные и по Алтайскому краю. Так, например, Центробанк отметил, что производство мяса птицы в регионе в 2023 году выросло на треть и повлияло на замедление инфляции.

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