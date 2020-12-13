Экс-чиновник алтайского минстроя и бывший депутат получил реальный срок за присвоение более 18 млн рублей

Славгородский городской суд вынес приговор бывшему начальнику отдела газификации минстроя Алтайского края Игорю Хроменкову. Экс-чиновник, который в свое время был депутатом регионального парламента и возглавлял Славгородский завод радиоаппаратуры, получил реальный срок, передает « Интерфакс ».

Хроменков проходил обвиняемым по уголовному делу о присвоении средств, выделенных на создание машин с комплексом связи между военными станциями.

Ему инкриминировали часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) и назначили 4 года лишения свободы и штраф в размере 300 тысяч рублей. Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.

По данным источников, уголовное дело связано с хищением средств, направленных Минобороны РФ на повышение боеготовности страны в 2010 году.

Отмечается, что между военным ведомство и Славгородским заводом радиоаппаратуры был заключен госконтракт на сумму более 88 млн рублей на ведение разработки подвижного комплекса связи.

Согласно условиям контракта, алтайское предприятие должно было изготовить две машины на базе КАМаза, оснащенные модулями связи.

По словам источника, Игорь Хроменков знал о сложном экономическом положении завода, но взялся за исполнение госзаказа. Затем, как сало известно, он стал учредителем московской фирмы ООО «ВЭД Сервис» и от имени славгородского завода заключил с ней фиктивный договор на разработку военных модулей на общую сумму более 19 млн рублей.

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Далее, по словам источника, преступная схема выглядела так: «Перечисленные на счета «ВЭД сервис» деньги в последующем под видом фиктивных сделок были переведены в организации, являющиеся «фирмами-однодневками» и выведены в Кипрские оффшоры. В конце 2011 года, когда настало время отчитаться по исполнению контракта, Хроменков под предлогом проведения научных испытаний позаимствовал в ОАО «Концерн «Созвездие» из Воронежа аналогичные модули, произведенные ранее».

При этом руководителя воронежского предприятия ввели в заблуждение о цели использования комплексов, а в ходе госиспытаний Игорь Хроменков договорился с бывшим начальником военного представительства № 343 Минобороны РФ Александром Швецовым о приеме изготовленных машин.

В итоге в 2014 году машины без модулей связи передали представителям Минобороны РФ и направили в Серпухов. Александр Швецов был осужден ранее по статье «халатность». Его приговорили к 150 часам обязательных работ.

В региональном минстрое сообщили, что Игорь Хроменков по собственному желанию уволился с занимаемой должности 9 декабря.