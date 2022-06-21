21 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Экс-директора барнаульского предприятия осудили за подкуп в 5 млн рублей

Экс-гендиректора барнаульского предприятия «Металлпластизделие» признали виновным в коммерческом подкупе — на сумму 5 млн рублей. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Суд
Суд
СС0

По данным следствия, бывший гендиректор заключил договор с некой компанией о совместной торгово-закупочной деятельности.

Исполняя госконтракты, фирма использовала банковские счета «Металлпластизделие» и сертификат ключа проверки электронной подписи (для участия в аукционах).

Впоследствии осужденный причинил ущерб компании: аннулировал сертификат и заблокировал доступ к банковским счетам.

«При этом мужчина сообщил представителям Общества, что за коммерческий подкуп в размере 5 миллионов рублей он готов вновь продолжить совместную деятельность», ― уточнили в ведомстве.

Суд назначил виновному семь лет лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость