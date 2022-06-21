Экс-директора барнаульского предприятия осудили за подкуп в 5 млн рублей

По данным следствия, бывший гендиректор заключил договор с некой компанией о совместной торгово-закупочной деятельности.
Исполняя госконтракты, фирма использовала банковские счета «Металлпластизделие» и сертификат ключа проверки электронной подписи (для участия в аукционах).
Впоследствии осужденный причинил ущерб компании: аннулировал сертификат и заблокировал доступ к банковским счетам.
«При этом мужчина сообщил представителям Общества, что за коммерческий подкуп в размере 5 миллионов рублей он готов вновь продолжить совместную деятельность», ― уточнили в ведомстве.
Суд назначил виновному семь лет лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности.