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Жизнь

Экс-генерал опроверг слухи о ликвидации ГИБДД из-за «золотых унитазов» и прочей коррупции

Генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов заявил РИА «Новости», что резонансные дела в отношении региональных руководителей ГИБДД не говорят о грядущей ликвидации ведомства.

Эпичная погоня гаишников за байкером-лихачом под Новосибирском.
Эпичная погоня гаишников за байкером-лихачом под Новосибирском.
Скриншот видео, размещенного на странице паблика в ВК "Инцидент. Барнаул".

Михайлов отметил, что задержания высокопоставленных руководителей Госавтоинспекции — это нормальная борьба с коррупцией.

«Мы не раз сталкивались с большими разоблачениями среди всяких чиновников. Это нормальная и естественная работа. То, что у нас дорожная полиция должна существовать, как существует она во всем мире, спору быть не может. Сбили пешехода, столкновение с большим количеством пострадавших, кто этим будет заниматься?» — вопрошает бывший генерал.

Как подчеркнул Михайлов, слухи о ликвидации ГИБДД — это все конспирология, в которую он не верит.

Ранее в Ставрополье задержали начальника местной ГИБДД Алексея Сафонова и несколько его подчиненных. Их обвинили в создании преступного сообщества.

Сафонова и четверых фигурантов отправили под стражу, двоих — под домашний арест, и еще одному назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Кроме того, в Воронежской области на два месяца арестовали бывшего замначальника управления ГИБДД Игоря Качкина, у которого нашли недвижимость на 50 млн рублей.

Кстати, накануне психологи объяснили страсть коррупционеров к роскоши и откуда у них возникает тяга к золоту даже в туалетах.

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