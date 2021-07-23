Психологи объяснили страсть к роскоши главы ГИБДД Ставрополья, помещенного в СИЗО с обычным унитазом

Психологи рассказали « Аргументам и Фактам », откуда у коррупционеров возникает тяга к золоту и вычурной роскоши даже в туалетах, и испытывают ли они чувство стыда, когда общество высмеивает их за золотые унитазы.

Ранее в Ставрополье задержали начальника региональной ГИБДД Алексея Сафонова. Его дом оказался дворцом с позолоченными дверями, унитазом, биде, смесителями и не только.

Полицейский, комментируя дизайн интерьера, заявил, что он не имеет к нему отношения — все уже было позолочено, когда он туда пришел. Накануне его отправили в СИЗО на два месяца.

Кризисный психолог Филипп Гуров отметил, что внешне такие люди, как задержанный правоохранитель, могут быть вполне здоровыми, однако их показная тяга к роскоши говорит о тяжелой психологической травме.

«Как правило, гипертрофированная тяга к роскоши имеет глубокие корни в детстве. Причин здесь может быть две. В первом случае ребенок не получал безусловного принятия от своих родителей. У него сложилась невротическая установка: „Чтобы меня любили, необходимо постоянно демонстрировать достижения“. Во втором случае окружение себя роскошью напрямую связано с нарциссическим расстройством характера. Оно выражается в потребности вызывать восхищение и зависть у окружающих. Такие люди пытаются обесценивать все, что их окружает», — пояснил специалист.

Если человек теряет свой авторитет в определенной социальной группе и не имеет золотого унитаза, то приходится соответствовать. Однако психически здоровый сможет отстоять себя, не прибегая к внешним атрибутам.

По словам семейного и личностного психолога Дмитрия Соболева, когда при избытке денег коррупционер не может их переварить, то один уровень комфорта начинает перекрываться другим. В результате происходят истории с золотым унитазом.

«Конечно же, когда человек пытается в таком виде переварить средства, естественно, он закрывает свои внутренние дыры, дефициты. Богатые люди во все времена стремились показать, что здесь живет богач какими-то атрибутами, какой-то символикой. Но золотые унитазы — это, безусловно, мутация», — разъяснил эксперт.

Тягу именно к золотым унитазам Соболев объяснил тем, что у некоторых людей это просто зафиксированный в голове атрибут роскоши, которым хочется владеть.

«Можно вспомнить персонажа из „Золотого теленка“ — миллионера Корейко. Свои сбережения он не показывал никому, но испытывал особое удовольствие, когда доставал чемодан, пересчитывал деньги и обратно их складывал», — напомнил Соболев.

Психолог Андрей Смирнов отметил, что сейчас в обществе «мерилом успеха является материальный достаток» — и коррупционер, и успешный бизнесмен будут желать дорогие вещи.

«В нашей стране соревнование, у кого палаты богаче и золота больше, имеет глубокие исторические корни. И даже во времена СССР, когда наперекор феодалам и буржуазии в людей вдалбливали понятия о скромности и равенстве, стремление выделиться процветало. Люди помнят, как тогда хвастались импортными стенками и зарубежными сапогами. Что тогда говорить о сегодняшнем дне, когда процветает общество потребления и аппетиты богачей превосходят все разумные рамки», — пояснил эксперт.

Такое стремление, подчеркнул он, характерно для любых слоев общества, и коррупционеры тут не исключение.

«Они такие же люди, правда, занимающие высокие посты, которые порой дают ощущение безнаказанности. Собственно, часто именно на этом и горят. Если не выпячивать роскошь, глядишь, и неприятностей было бы меньше. Ведь, как известно, „деньги любят тишину“. Но также распространено выражение, что „понты дороже денег“. И это порой губит», — напомнил психолог.



Судебный эксперт-психолог Олег Долгицкий считает причиной тяги коррупционеров к золотым унитазам внутреннюю пустоту, которую они пытаются заполнить.

«Когда все базовые потребности удовлетворены, жена и любовницы дарят заботу, а подчиненные льстят безмерным уважением, у человека возникает экзистенциальная пустота. Ее он пытается заполнить сверхпотреблением в обществе потребления. Потребление люксовых вещей притупляет в них чувство экзистенциальной тревоги как никотин, алкоголь и опиаты», — объяснил специалист.

Долгицкий резюмировал, что для коррупционеров характерно отсутствие «инстанции морали и этики» — они не способны испытывать чувства стыда и вины. Поэтому в золотом унитазе они не видят ничего постыдного, даже если общество осуждает.

Ранее стало известно, что в деле ОПГ главы ставропольской ГИБДД нашли «алтайский след» — Александр Олдак возглавлял ставропольское МВД с 2011 по 2021 год, а до этого занимал аналогичную должность в Алтайском крае.